La salvia è molto apprezzata in cucina, ma le sue proprietà la rendono anche ideale per migliorare aspetto e salute dei denti. Questa erba è infatti molto utilizzata nella realizzazione di dentifrici e di colluttori. Scopriamo quali sono i motivi per utilizzarla allo scopo di regalare benefici alla bocca.

Salvia per denti più bianchi

La salvia è uno degli ingredienti principali di molti dentifrici sbiancanti. Questa erba è infatti in grado di rendere i denti più bianchi in modo del tutto naturale. La salvia contiene degli elementi chimici che sono capaci di combattere i denti gialli rendendo quindi il sorriso perfettamente bianco.

Combattere le macchie sui denti con la salvia

Un buon modo del tutto naturale per rendere i denti più bianchi consiste nello strofinare le foglioline di salvia direttamente sui denti.

Questo rimedio regala un sorriso bianco e un alito profumato. La salvia infatti aiuta a ridurre la placca presente sui denti e allo stesso tempo permette di eliminare le macchie.

L’azione della salvia quindi consente di migliorare l’aspetto e la salute dei denti in modo del tutto naturale. Chiaramente le foglie di salvia sono abrasive e quindi alla lunga rischiano di rovinare la placca dei denti. Consigliamo quindi di utilizzare questo rimedio solo ogni tanto e non tutti i giorni.

Disinfettare il cavo orale con la salvia

La salvia è molto utile anche per disinfettare il cavo orale. Preparare un decotto di salvia e usarlo come colluttorio per fare dei gargarismi è un ottimo modo per regalare salute alla bocca e anche al cavo orale. Il suo effetto antibatterico è ottimo anche per chi ha problemi di alitosi.

Questa erba è in grado anche di migliorare la salute delle gengive infiammate. Utilizzare la salvia quindi consente di ridurre il dolore che si prova quando si ha questo tipo di problema.