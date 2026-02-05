Meningite tubercolare: sintomi, modalità di contagio e opzioni di trattamento

Il ricovero di una bambina di due anni presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna ha riacceso i riflettori su una delle forme più gravi di meningite: la meningite tubercolare. Questa malattia, provocata dal Mycobacterium tuberculosis, è un’infezione rara ma pericolosa che colpisce le meningi, le membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. È fondamentale comprendere i sintomi, i modi di trasmissione e le opzioni terapeutiche per affrontare questa patologia in modo efficace.

Che cos’è la meningite tubercolare?

La meningite tubercolare è una forma di tubercolosi extrapolmonare, che si sviluppa quando il bacillo, partito dai polmoni o da un’altra sede infettiva, si diffonde nel sistema nervoso centrale. Questa condizione porta a un’infiammazione significativa delle meningi e, in alcuni casi, può coinvolgere anche i nervi encefalici. Sebbene sia rara, la sua gravità è accentuata nei pazienti più giovani e in quelli con il sistema immunitario compromesso.

Manifestazioni cliniche

I sintomi iniziali della meningite tubercolare possono risultare vaghi e poco distintivi, rendendo difficile la diagnosi precoce. Tra le manifestazioni iniziali si osservano mal di testa persistente, febbre, nausea, vomito e rigidità del collo, sintomi che possono facilmente essere scambiati per altre patologie. Con il progredire della malattia, si possono presentare segni più gravi, come confusione mentale, fotofobia, convulsioni e, in casi estremi, perdita di coscienza o coma.

Modalità di trasmissione e diffusione

Contrariamente ad altre forme di meningite, la meningite tubercolare non si trasmette direttamente da persona a persona. La trasmissione avviene attraverso l’inalazione di particelle aerodisperse emesse da un soggetto affetto da tubercolosi polmonare attiva. Il batterio, una volta inalato, può depositarsi nei polmoni e, in alcuni casi, raggiungere il sistema nervoso centrale tramite il flusso sanguigno. È cruciale notare che non tutte le persone che entrano in contatto con il bacillo sviluppano la malattia; il sistema immunitario può, infatti, contenere l’infezione, mantenendo il bacillo in uno stato quiescente.

Incidenza a livello globale

La tubercolosi rimane una delle principali cause di morte infettiva nel mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 10 milioni di persone si ammalano di tubercolosi ogni anno, con circa 1,6 milioni di decessi. Paesi con elevata incidenza, come India e Cina, vedono una maggiore diffusione della meningite tubercolare rispetto a nazioni come l’Italia, dove si registrano annualmente circa 4.000 nuovi casi.

Diagnosi e trattamento della meningite tubercolare

La diagnosi di meningite tubercolare richiede un approccio multidisciplinare. È necessario eseguire esami specialistici, tra cui una puntura lombare per analizzare il liquido cerebrospinale e test microbiologici per confermare la presenza del Mycobacterium tuberculosis. Le immagini cerebrali, come risonanze magnetiche o TAC, possono anche essere utili per valutare l’infiammazione.

Terapie e approccio terapeutico

Il trattamento della meningite tubercolare è lungo e complesso. Richiede una combinazione di antibiotici, tra cui isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo, somministrati per diversi mesi. In alcuni casi, l’uso di steroidi è raccomandato per ridurre l’infiammazione e il rischio di complicazioni neurologiche. Tuttavia, è importante notare che, nonostante il trattamento, la meningite tubercolare può comportare tassi di mortalità elevati e gravi esiti neurologici, specialmente se non diagnosticata tempestivamente.

In situazioni di emergenza, come quella della bambina ricoverata a Bologna, le autorità sanitarie attivano protocolli di sicurezza per monitorare i contatti stretti e prevenire la diffusione della malattia. La diagnosi precoce e la vaccinazione contro la tubercolosi rimangono strumenti fondamentali per il controllo e la prevenzione di questa malattia.