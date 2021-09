Vitamina B5 per i capelli: quali sono i benefici principali

La vitamina B5 è una sostanza molto apprezzata in cosmesi, infatti si tratta di uno degli ingredienti principali di molti prodotti per i capelli. Conosciuta anche come D-pantenolo, essa infatti è utilizzata in shampoo, balsami, maschere in grado di migliorare aspetto e salute della chioma.

Vitamina B5 per ridurre la caduta dei capelli

Tra i numerosi benefici offerti dai prodotti a base di vitamina B5, ricordiamo di certo la loro capacità di rendere i capelli più forti in maniera naturale. Utilizzare shampoo, balsamo oppure maschere che hanno questo ingrediente infatti consente di fortificare la chioma riducendo in questo modo la loro caduta.

Contrastare i capelli bianchi grazie alla vitamina B5

La vitamina B5 è anche molto utile per aumentare il ciclo di vita della melanina presente nei capelli.

Di conseguenza si tratta di una sostana capace di ritardare il problema dei capelli bianchi.

La produzione di melanina infatti è necessaria per mantenere i capelli, la pelle e i peli di colore scuro e mantenerla sana è utile per posticipare il problema della canizia, ossia dell’ingrigimento dei capelli.

Utilizzare prodotti a base di vitamina B5 sui propri capelli è quindi un ottimo modo per stimolare in maniera efficace la produzione della melnina e di conseguenza manteenre la chioma del proprio colore naturale.

Capelli lucenti grazie alla vitamina B5

Una carenza di vitamina B5 causa problemi seri ai capelli, infatti essi tendono a diventare più fragili e chiaramente anche meno belli da vedere. I capelli tendono ad opacizzarsi e perdono di lucidità oltre che di vitalità.

Proprio per questo motivo utilizzare prodotti a base di vitamina B5 consente di avere dei capelli davvero lucenti e forti che risultano molto belli da vedere e anche molto sani.

Per evitare carenze è comunque fondamentale consumare alimenti ricchi di questa sostanza come ad esempio legumi e uova.