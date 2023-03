Meryl Streep, l’attrice americana famosa per il suo eccezionale stile di performance, la padronanza di molteplici accenti e il sorriso sottilmente contagioso, è considerata da molti critici come la migliore attrice attualmente in attività. La Streep ha vinto tre premi Oscar ed è stata nominata ben 21 volte. Scopriamo come si mantiene in forma.

La dieta di Meryl Streep: come si tiene in forma l’attrice?

Meryl Streep ha iniziato la carriera come cantante lirica, che era il suo genere preferito. Questo è il motivo per cui non è stato sorprendente quando ha brillato in “Julia”, il suo primo ruolo da attrice in un film, e ha ricevuto elogi da tutto il mondo. Meryl ha anche ricevuto la sua prima nomination all’Oscar l’anno successivo per un ruolo diverso in “The Deer Hunter”. Ha poi vinto l’Oscar per i suoi ruoli in “Sophie’s Choice” e “Kramer vs. Kramer”. All’età di 72 anni, qual’è la sua dieta?

Un mistero che circonda la sua perdita di peso si è effettivamente accumulato nel corso degli anni. Meryl Streep ha generalmente mantenuto la sua salute e le sue routine quotidiane private, per questo molte persone si chiedono come abbia mantenuto tale bellezza e brillantezza nei suoi anni ’70.

L’attrice è ancora in una forma incredibile e sembra incredibilmente sbalorditiva all’età di 72 anni.

Le chiavi principali per la perdita di peso di successo di Meryl:

Mantiene un regolare esercizio fisico.

Consuma alimenti biologici.

Cucina il suo pasto dietetico.

Un’altra cosa che rimane costante nella fama di Prada di The Devil Wear è la sua dedizione al fitness. Dal mangiare bene all’ottenere la giusta quantità di allenamenti e concentrarsi sulla salute mentale.

Dieta biologica: Meryl Streep è una sostenitrice del mangiare pulito, naturale e biologico ogni giorno. Questo aiuta anche con la sua pelle e la salute generale.

Movimento naturale: Meryl Streep vive una vita equilibrata e afferma di bilanciare la sua routine con un movimento equilibrato e un’alimentazione sana. Inoltre, nuota religiosamente per 55 giri.

Lei non si concentra sulla perdita di peso: Nonostante le attuali tendenze della salute, Meryl Streep non ha mai centrato i suoi obiettivi sulla perdita di peso. Inoltre, ha spesso parlato di come le giovani donne non debbano preoccuparsi troppo del loro peso e concentrarsi piuttosto su cose migliori.

Le piace la pizza occasionale: Meryl Streep ha parlato del suo amore per le pizze e quando si tratta dei suoi segreti di benessere, il trattamento italiano ha un ruolo da svolgere. Con questo, non priva il suo corpo delle voglie e si assicura anche di soddisfarle in modo sano.