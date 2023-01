Metabolismo in menopausa: dieta e rimedi naturali

Il metabolismo in menopausa va stimolato con la dieta e i rimedi naturali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma in menopausa, come controllare i sintomi associati ad essa attraverso l’alimentazione e su quali rimedi naturali fare affidamento.

Metabolismo in menopausa

Alcuni sintomi e fattori di rischio legati alla menopausa e, in più in generale, all’età che avanza, non possono essere controllati. Tuttavia, l’alimentazione corretta può alleviare o prevenire alcune condizioni che si manifestano durante e dopo la menopausa. L’esempio più evidente è quello legato al metabolismo, che inizia a rallentare, a funzionare male e, pertanto, chi è a dieta o vorrebbe seguire una dieta, in questa fase così delicata, non riesce a raggiungere il risultato sperato o fatica a raggiungerlo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come modificare il proprio stile di vita, con particolare riferimento all’alimentazione, per stimolare il metabolismo in menopausa e iniziare a perdere peso in modo rapido ed effettivo.

Metabolismo in menopausa: dieta

Durante la menopausa e nel periodo che precede la menopausa, il livello degli estrogeni, in una donna, inizia a scemare, ripercuotendosi, in negativo, sul suo metabolismo, che inizia a rallentare, rendendosi responsabile di un potenziale aumento di peso. Questa condizione, a sua volta, si ripercuote anche sui livelli del colesterolo, la qualità del sonno, le modalità con cui l’organismo assorbe, assimila e digerisce i carboidrati.

Modificare la propria alimentazione, per stimolare il metabolismo in menopausa, non solo aiuta a mantenere il proprio peso sotto controllo, ma anche ad alleviare tutti gli altri sintomi associati a questa fase così delicata.

I grassi salutari, i latticini (per la ridotta densità ossea che si verifica durante la menopausa), la frutta, la verdura, gli alimenti ricci di fitoestrogeni e le proteine di qualità stimolano il metabolismo in menopausa, aiutano a tenere il peso sotto controllo e riducono i sintomi generali legati alla menopausa.

