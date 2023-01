Aumento di peso in inverno: come perderlo naturalmente

L’aumento di peso in inverno è, per molte persone, fisiologico. Tuttavia, restare in forma non è solo una questione di immagine, ma anche di salute psicofisica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare naturalmente in forma.

Aumento di peso in inverno

L’aumento di peso in inverno è un processo quasi naturale e fisiologico. A causa del freddo, della pioggia e delle giornate sempre più corte, infatti, si tende a fare meno movimento, ad allenarsi di meno e a mangiare di più, non solo per compensare il vuoto emotivo che si avverte, ma anche perché l’inverno è la stagione delle feste, come la stagione del Natale appena trascorso, dove siamo tutti portati a mangiare di più e ad abbuffarci.

Nel tempo, soprattutto se i chili accumulati iniziano ad essere tanti, alcune persone, rispetto ad altre, possono avere maggiori difficoltà a perdere il peso in eccesso. Questa situazione è legata a tantissimi fattori e, soprattutto, ad un metabolismo lento, che va stimolato correttamente, attraverso un’alimentazione corretta, l’esercizio fisico e il giusto integratore alimentare.

Aumento di peso in inverno: consigli

Il peso in eccesso è associato alla comparsa di numerose malattie, dagli effetti a volte irreversibili. Restare in forma, dunque, non è solo una mera questione di immagine, ma soprattutto di salute psicofisica. Il sovrappeso e, soprattutto l’obesità, possono provocare patologie importanti, ma anche distruggere l’autostima di una persona.

L’aumento di peso si combatte con un esercizio fisico regolare e un’alimentazione corretta, che privilegia un consumo regolare e massiccio di frutta e verdura, che oltre a favorire la perdita di grasso favoriscono anche la perdita di liquidi in eccesso e livelli ottimali di idratazione dell’organismo. E’ fondamentale diminuire il consumo di carboidrati semplici e aumentare quello dei carboidrati complessi.

L’inverno è anche la stagione perfetta delle zuppe e delle minestre, che oltre ad aiutare a mantenere un peso forma ottimale, possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario e combattere i malanni di stagione.

A volte, perdere peso può essere difficile, anche se si mangia bene e ci si allena regolarmente. Questo succede perché a tavola, ad esempio, molte persone non sanno abbinare bene gli alimenti, oppure, non sono le conseguenze che alcuni alimenti possono avere sull’organismo. I carboidrati semplici, ad esempio, si digeriscono velocemente e, appena due ore dopo il pasto, si avverte quel vuoto nello stomaco che spinge a mangiare. E cosa si mangia durante le pause? Spesso e volentieri qualcosa di poco salute. Consumare una verdura, cotta o cruda, come l’insalata, prima di un piatto di pasta, dunque, rallenta il processo di digestione, fa sentire più sazi e più a lungo e annulla quella necessità di dover mangiare a tutti i costi qualcosa per riempire quel buco nello stomaco, per la presenza in questi alimenti delle fibre.

Aumento di peso in inverno: miglior integratore alimentare

L’aumento di peso in inverno, dunque, è fisiologico, ma questo non vuol dire che lo si deve accettare. Al contrario! Perché, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, l’aumento di peso non è solo una questione di immagine, ma anche e soprattutto un questione di salute psicofisica.

Se l’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare da soli non bastano, e può succedere a moltissime persone, l’ideale è quello di assumere regolarmente un integratore alimentare come Spirulina Ultra, ricco di ingredienti e principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, così da preservarne proprietà e purezza.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

