Consumare un cucchiaino di miele e cannella è un ottimo rimedio naturale per dare una mano al proprio organismo. Questi due prodotti infatti migliorano di molto la salute di chi li utilizza in combinazione. Scopriamo quali sono tutti i benefici di tale rimedio tipico della medicina ayurvedica.

Azione antibatterica di miele e cannella

Miele e cannella regalano un’azione antibatterica molto importante. Questi due prodotti infatti quando vengono uniti sono in grado di prevenire e contrastare la formazione delle carie e le lesioni cariose.

Proprio grazie all’azione contro le infezione che offre sia il miele che la cannella, questo rimedio è ottimo anche per contrastare problemi come il raffreddore e il mal di gola. In generale quindi miele e cannella risultano in grado di aiutare la salute dell’organismo.

Miele e cannella per ridurre il colesterolo

Consumare ogni giorno una piccola quantità di miele e cannella permette di ridurre il colesterolo cattivo nel sangue. Questo rimedio si può sfruttare anche semplicemente sciogliendo un cucchiaio di composto in un tè o in una tisana. Chi non vuole mangiare un cucchiaio di miele e cannella può quindi assumerlo in modo differente: l’importante è infatti essere costanti nel consumo.

Miele e cannella sono secondo alcuni studi in grado quindi di ridurre il rischio di infarto e di migliorare anche il ritmo cardiaco in modo del tutto naturale.

Miele e cannella per pelli acneiche

Miele e cannella si possono utilizzare anche per migliorare l’aspetto della pelle. Questi due ingredienti infatti, combinati, si possono spalmare sulla pelle direttamente sfruttando l’azione antinfiammatoria e l’azione antibatterica che offrono. Si tratta infatti di un ottimo rimedio contro l’acne che regala ottimi risultati già dopo pochi utilizzi.

Questi due prodotti sono anche in grado di migliorare aspetto e salute dei capelli.

Essi infatti si possono usare per realizzare una maschera rigenerante per la chioma.