La cistite è un’infiammazione che riguarda le basse vie urinarie e colpisce sia le donne che gli uomini. I sintomi del problema sono bruciori, spasmi e l’esigenza di urinare di frequente. Per ritrovare il benessere è necessario spesso utilizzare farmaci, ma in alternativa si possono sfruttare anche alcuni antibiotici naturali: scopriamo quali sono i migliori tre.

Semi di pompelmo per curare la cistite

L’estratto di semi di pompelmo è un prodotto naturale davvero ricco di proprietà benefiche. Negli ultimi anni sono stati realizzati svariati studi che hanno fatto comprendere l’utilità di questo rimedio.

Il principale beneficio dei semi di pompelmo riguarda la sua attività antibiotica che risulta in grado di combattere batteri, virus, parassiti e funghi. Tale beneficio deriva in particolare dalla grande quantità di flavonoidi contenuti nel prodotto.

Proprio per questo motivo è un rimedio davvero efficace contro la cistite e in generale contro disturbi del tratto urogenitale.

L’estratto di semi di pompelmo è particolarmente utile da assumere dopo la guarigione dalla cistite in quanto aiuta ad evitare le recidive.

Uva ursina contro la cistite

L’uva ursina è un arbusto che cresce soprattutto in montagna e nei boschi. I benefici offerti da questo prodotto sono davvero numerosi, infatti l’estratto che proviene dalle sue foglie è ricco di sostanze disinfettanti come l’arbutina, i flavonoidi e i triterpeni.

Le qualità benefiche contrastano le infezioni alle vie urinarie e attenuano il bruciore e la continua sensazione di dover urinare.

Cranberry: rimedio naturale contro la cistite

Il cranberry, conosciuto anche come mirtillo rosso americano, è considerato un eccellente integratore alimentare per combattere le infezioni delle vie urinarie. In caso di cistite quindi si possono avere dei grandi benefici utilizzando tale prodotto e sfruttando i suoi principi attivi.

Questa pianta quindi è capace di acidificare le urine e renderle meno ospitali ai batteri che possono raggiungere la vescica.

In generale dunque il mirtillo rosso americano è un ottimo disinfettante per il tratto urinario oltre che un perfetto antiossidante.