Milano Health Week: 46.000 presenze e 2.000 screening gratuiti

Milano ha vissuto un momento storico con la prima edizione della Milano Health Week un evento che ha trasformato Piazza Gae Aulenti in un grande ospedale a cielo aperto. Con oltre 46.000 presenze e 2.000 screening gratuiti, la manifestazione ha dimostrato l’importanza della prevenzione e dell’innovazione nella salute pubblica.

Padiglioni tematici e servizi gratuiti

La Milano Health Week ha offerto ai cittadini l’opportunità di accedere a una vasta gamma di servizi medici gratuiti. Sei padiglioni tematici sono stati allestiti in Piazza Gae Aulenti, ciascuno dedicato a un’area specifica della salute: salute femminilesalute maschileneuroscienze e salute mentalegastroenterologia e nutrizioneprevenzione oncologica e salute cardiometabolica.

All’interno di questi padiglioni, i visitatori hanno potuto sottoporsi a esami diagnostici immediati come spirometrietest cognitivi e valutazioni cardiovascolari. Inoltre, sono stati offerti percorsi cardio-metabolici completi e consulenze nutrizionali personalizzate grazie alla clinica mobile “Io Prevengo” di Lilly.

Un altro servizio fondamentale è stato fornito dal camper della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha offerto ecografie e pap test gratuiti, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce.

Cancer Survivors Day e benessere emotivo

Uno dei momenti più toccanti della manifestazione è stato il Cancer Survivors Day che si è svolto nella cornice verde della Biblioteca degli Alberi Milano (BAM). Oltre 600 persone, tra pazienti, ex pazienti, medici, caregiver e comuni cittadini, si sono riunite per una sessione comunitaria di yoga.

Questa iniziativa ha voluto mettere in luce il valore della vita oltre la cura dimostrando come il benessere emotivo, fisico e relazionale sia una parte integrante del percorso di guarigione. La sessione di yoga ha offerto un momento di riflessione e condivisione, evidenziando l’importanza del supporto psicologico e sociale per i pazienti oncologici.

Innovazione e intelligenza artificiale

La Milano Health Week è stata anche un palcoscenico ideale per discutere di transizione digitale e nuove tecnologie applicate alla medicina. Victor Savevski, Presidente di ESAIH (European Society for Artificial Intelligence in Health), ha dichiarato: “In una fase in cui scienza, tecnologia e intelligenza artificiale offrono nuove opportunità per far avanzare la ricerca e migliorare la diagnostica, il nostro impegno è promuovere un confronto scientifico responsabile e fondato su evidenze.”

L’evento ha visto la collaborazione di un ampio ecosistema istituzionale e scientifico, che ha unito il Comune di Milano la Regione Lombardia e la Rete Italiana Città Sane OMS a centri d’eccellenza clinica come l’IRCCS Ospedale San Raffaele e Humanitas oltre a giganti della tecnologia e del farmaco come IBMAstraZenecaNovartis e Novo Nordisk.

La manifestazione si inserisce perfettamente nel solco delle più recenti raccomandazioni cliniche mondiali in materia di sanità pubblica e medicina preventiva, come le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e gli studi pubblicati su The Lancet Digital Health e Journal of Clinical Oncology.