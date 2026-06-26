International Yoga Day 2026: lezioni gratuite a Modena per celebrare la disciplina millenaria

Il Solstizio d’Estate non è solo l’inizio ufficiale dell’estate, ma anche un’occasione speciale per gli appassionati di yoga. Quest’anno, il 21 giugno segna la celebrazione dell’International Yoga Day una tradizione che risale al quando il governo indiano propose all’ONU di istituire questa giornata per onorare la disciplina millenaria.

La città di Modena si prepara a festeggiare con due eventi speciali in Piazza Roma. L’ASD Narayana organizza due lezioni gratuite, aperte a tutti, per permettere a chiunque di partecipare e scoprire i benefici dello yoga.

Due momenti di pratica per tutti

La prima lezione si terrà al mattino, dalle 7.30 alle 8.30 offrendo un modo rinfrescante per iniziare la giornata. Per chi preferisce un orario più serale, c’è un secondo appuntamento dalle 19.30 alle 21.00. Entrambe le sessioni sono pensate per accogliere principianti e praticanti esperti, creando un momento di condivisione e benessere.

Ma l’esperienza non si limita allo yoga. La lezione del mattino sarà preceduta da una corsa guidata organizzata dai coach di Run Different. L’appuntamento è alle 6.30 sempre in Piazza Roma, con partenza alle 7.15 per la pratica di yoga. Un modo perfetto per combinare attività fisica e meditazione.

Come partecipare

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessario portare il proprio tappetino per la pratica. Non serve alcuna prenotazione, basta presentarsi in Piazza Roma agli orari indicati. Questo evento è un’ottima occasione per scoprire o approfondire la pratica dello yoga in un contesto comunitario e rilassato.

L’International Yoga Day è un momento di riflessione e connessione, che unisce persone di tutte le età e livelli di esperienza. A Modena, grazie all’impegno dell’ASD Narayana e dei coach di Run Different questa tradizione diventa un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questi eventi speciali e di vivere un momento di benessere e condivisione nel cuore della città.