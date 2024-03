E’ la bevanda del momento, una delle preferite tra le tendenze social: parliamo del Mushroom coffee letteralmente caffè ai funghi. Ecco le proprietà e benefici.

Mushroom coffee: cos’è, proprietà e benefici

Nell’aspetto molto simile al caffè espresso, è la nuova tendenza del momento: il mushroom coffee, letteralmente il caffè di funghi e proviene dalla medicina cinese. Il mushroom coffee si ottiene unendo polvere di chicchi caffè e di funghi disidratati di vario tipo. I più utilizzati sono i funghi Reishi, Chaga e Cordyceps, da soli o a miscelati. Sono tra le varietà che ormai da tempo la medicina tradizionale cinese annovera tra quelle curative per il loro potere antiossidante, efficaci quindi contro differenti tipi di disturbi e patologie, che vanno dal calo delle difese immunitarie alle difficoltà di concentrazione e astenia, ma anche colesterolo e diabete.

Diventato popolare negli Stati Uniti e soprattutto sui social proprio qui in molti raccontano di preferire il caffè di funghi a quello normale per il ridotto contenuto di caffeina, che consente di berlo anche più volte al giorno senza correre rischi. Comunque i funghi danno ugualmente la carica come il caffè per le loro proprietà energizzanti. A scatenare le polemiche però è il gusto: il caffè di funghi può avere gusti diversi a seconda del modo in cui viene prodotto, e quindi del brand. Ma quali sono i benefici di berlo?

Il caffè ai funghi ci permette di godere dei benefici terapeutici e nutrizionali dei funghi, adoperati da secoli nella medicina tradizionale cinese, senza acquistare un prodotto in più. Inoltre contiene meno caffeina dell’espresso o del caffellatte, visto che la metà del suo volume è costituito da polvere di funghi, ed è ideale per chi vuole godersi la solita tazzina (o tazza grande) senza rischiare di bere troppo caffè che a causa della caffeina può avere effetti collaterali come palpitazioni, ansia e insonnia. Le proprietà e i benefici del mushroom coffee variano a seconda del fungo inserito nella miscela.

Rafforza il sistema immunitario e cardiovascolare e aiuta l’organismo a difendersi durante i cambi di stagione. Il caffè ai funghi, inoltre, sarebbe una fonte importante di antiossidanti, perfino superiore a quella del cacao. Una tazza media ne conterrebbe anche più del tè nero e del tè verde.

Il mix di caffè e funghi aiuterebbe anche a combattere i radicali liberi e di conseguenza a ridurre lo stress ossidativo che può causare danni cellulari. Questa bevanda sembrerebbe avere molte altre proprietà benefiche, come il miglioramento del funzionamento dell’apparato digestivo o l’azione anti stress data dai composti estratti dai funghi medicinali chiamati adattogeni, che possono migliorare la risposta del corpo proprio alle situazioni ansiogene.

I funghi che vengono aggiunti alla miscela non sono quelli utilizzati nelle normali ricette culinarie, ma sono funghi medicinali, che vengono usati sotto forma di “estratti”. Stiamo parlando ad esempio del Ganoderma Lucidum e della Criniera di Leone, due specie di funghi che sembrano possedere preziose proprietà benefiche per l’organismo. Alcuni recenti studi infatti, hanno dimostrato che queste e altre specie di funghi medicinali sono ricche di minerali, vitamine del gruppo B e antiossidanti.

Inoltre, sembra che il caffè a base di funghi sia in grado di contrastare gli effetti collaterali derivanti dall’assunzione di caffeina, quali insonnia, reflussi e palpitazioni. Per tutte queste ragioni, il mushroom coffee sta guadagnando sempre più popolarità, soprattutto tra i salutisti.