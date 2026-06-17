Obesità nei più giovani, la prevenzione con Pinocchio in un manuale a fumetti

(Adnkronos) – Negli ultimi decenni, i tassi di sovrappeso e obesità tra i più giovani hanno raggiunto livelli critici, rappresentando una vera emergenza globale. In Italia si registra la prevalenza più alta in Europa, con 2 milioni di bambini e adolescenti tra i 3 e i 17 anni in eccesso di peso (circa 1 su 4)." Una condizione che non si esaurisce nell'infanzia: in oltre il 50% dei bambini e il 70-80% di adolescenti l'obesità persiste in età adulta, aumentando il rischio di malattie croniche cardiometaboliche e di un peggioramento della qualità della vita. Per invertire questa tendenza, è fondamentale intervenire in modo precoce promuovendo una cultura della prevenzione con stili di vita più sani e linguaggi innovativi". È con questo spirito che è nato ‘Salute,Pinocchio! Il corpo in equilibrio’, manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network PreSa (Prevenzione e Salute) e Giunti Editore, in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS), presentato oggi a Roma presso Palazzo Baldassini. "L'iniziativa editoriale ad alto valore sociale, educativo e culturale dedicata ai più giovani e alle loro famiglie – informa una nota – racconta in modo accessibile, divertente ed efficace il rapporto tra corpo, stili di vita, alimentazione, movimento, emozioni e benessere. Il progetto è patrocinato dalla Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica (Mesit), dalla Federazione italiana associazioni obesità (Fiao) e dalle associazioni di pazienti ‘La mattina dopo’ e ‘Amici oltre il peso’, ed è realizzato con il supporto non condizionante di Novo Nordisk. Le 10mila copie del volume saranno distribuite gratuitamente, nella seconda metà di giugno, a bordo dei treni Intercity, brand di Trenitalia, e nelle principali FrecciaLounge d’Italia, raggiungendo così famiglie, bambini e ragazzi in viaggio su tutto il territorio nazionale". "Nel dettaglio – riferisce la ntoa – ‘Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio’ accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta di come funziona l'organismo umano e del perché è importante prendersene cura fin da piccoli. Dal concetto di omeostasi al metabolismo, dal ruolo dell'alimentazione a quello del movimento, del sonno e delle emozioni, il volume affronta in modo leggero ma accurato temi delicati come sovrappeso e obesità infantile, spiegando come si tratti di condizioni di salute complesse e multifattoriali non riconducibili a semplici scelte o responsabilità individuali ma risultato di genetica, ambiente, stili di vita e contesto sociale". "La narrazione illustrata, con storie e disegni a fumetti originali, si alterna ad approfondimenti divulgativi con la rubrica ‘La voce del Grillo’, che spiega con semplicità e rigore scientifico le buone pratiche per crescere in salute – prosegue la nota – Box di curiosità, consigli pratici, schede informative e quiz finali trasformano l'educazione sanitaria in un'esperienza coinvolgente. Un intero capitolo è dedicato al tema dello stigma e del bullismo legato al peso: i bambini e gli adolescenti in sovrappeso o obesità hanno infatti un rischio 2-3 volte maggiore di subire episodi di bullismo rispetto ai coetanei. Il messaggio centrale del volume è chiaro: ogni corpo è unico e merita rispetto, senza giudizi; la salute non è un punto di arrivo, ma un percorso continuo fatto di consapevolezza, responsabilità collettiva, piccoli gesti quotidiani e relazioni che ci sostengono". “L'obesità infantile è oggi una delle emergenze sanitarie mondiali più sottovalutate – spiega Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit – In Italia 1 bambino su 5 non svolge attività fisica regolarmente, quasi 2 su 5 non fanno una colazione adeguata, e quasi la metà trascorre più di due ore al giorno davanti a uno schermo. Sono abitudini che si costruiscono nell'infanzia e che, se trascurate, tendono a consolidarsi, provocando serie conseguenze sulla salute a breve e lungo termine. Pinocchio è un'icona della cultura italiana che parla ai più giovani e soprattutto alle loro famiglie: perché la cultura della prevenzione si trasmette nei gesti quotidiani, nelle scelte condivise, nelle relazioni che ci circondano fin da piccoli”. Per Francesco Zamichieli, direttore Iniziative speciali di Giunti Editore, “è stato sfidante sviluppare un percorso capace di tenere insieme qualità del racconto e delle illustrazioni, per avere appeal con i lettori più giovani, e rigore sui temi affrontati. La collaborazione con il network PreSa si inserisce in questa prospettiva, come dialogo strutturato per affrontare argomenti complessi con leggerezza e al contempo con metodo e responsabilità”. Osserva Jens Pii Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia: “L'obesità infantile e adolescenziale rappresenta una delle più importanti sfide di salute pubblica con conseguenze che possono protrarsi fino all'età adulta e tradursi in un maggiore rischio di sviluppare malattie croniche e complicanze nel corso della vita. Ma i suoi effetti vanno ben oltre la salute: possono influenzare il benessere psicologico, le opportunità educative e la piena partecipazione alla vita sociale, generando un impatto sociale ed economico rilevante per l'intera comunità. Le evidenze scientifiche ci indicano chiaramente che è possibile e necessario passare all'azione, attraverso interventi di prevenzione precoci, integrati e basati sull'educazione alla salute. Per questo siamo orgogliosi di sostenere il progetto Salute Pinocchio, un'iniziativa innovativa che parla ai giovani e alle loro famiglie con un linguaggio accessibile e coinvolgente”. Progetti come questo “sono la prova che attori diversi, ciascuno con il proprio ruolo, possono convergere su un obiettivo comune con un impatto tangibile”, osserva Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica. Aggiunge Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati: “La salute delle nuove generazioni non si tutela solo nei contesti sanitari tradizionali: è una responsabilità condivisa, che chiama in causa le famiglie, la cultura, le istituzioni. Riuscire a raggiungere i ragazzi con strumenti coinvolgenti e innovativi significa prendere sul serio quella responsabilità. Come istituzioni dobbiamo fare in modo che non resti un'eccezione”. L’onorevole Roberto Pella, firmatario della Legge 149/2025, la prima al mondo sull’obesità, sottolinea che “riconoscere l'obesità come malattia, cronica e grave, significa finalmente toglierla dal campo dello stigma e del pregiudizio per portarla in quello della presa in carico, della cura e della tutela sociale. Costruire una cultura della prevenzione richiede impegno, risorse e visione di lungo periodo. Investire in prevenzione oggi è la scelta più lungimirante che possiamo adottare, per la salute delle nuove generazioni e per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale”. A tale proposito, Malgorzata Wasniewska, presidente Siedp-Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica osserva che “ogni giorno” vedono “le conseguenze di una diagnosi tardiva dell'obesità infantile: bambini che arrivano con un quadro clinico già complesso, con alterazioni metaboliche che si sarebbero potute prevenire intervenendo prima. L'obesità infantile non va normalizzata né stigmatizzata: va riconosciuta precocemente e affrontata con strumenti adeguati prima che il problema si aggravi ulteriormente”. La presidente Fiao Iris Zani, evidenzia che è “prioritario sostenere iniziative che promuovono una cultura più consapevole e non stigmatizzante dell’obesità, soprattutto quando si rivolgono alle nuove generazioni”. Conclude il vicepresidente Fiao, Eligio Linoci: “Per bambini e adolescenti è fondamentale acquisire consapevolezza, per costruire basi solide per un futuro in salute e ridurre il rischio che la patologia evolva, prima che sia troppo tardi”.

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