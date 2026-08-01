Come il trucco può influenzare la salute degli occhi e peggiorare l’occhio secco

Il trucco è una parte fondamentale della routine quotidiana di molte persone, ma pochi sanno che può influenzare la salute degli occhi, soprattutto per chi soffre di occhio secco. Questa condizione, nota anche come Dry Eye Disease (DED) è causata da una scarsa produzione o eccessiva evaporazione delle lacrime, e può provocare irritazione, bruciore e visione offuscata.

I cosmetici per gli occhi, come matite, mascara e eyeliner, possono interferire con il delicato equilibrio del film lacrimale alterandone la stabilità e peggiorando i sintomi dell’occhio secco. Ma non solo: anche creme, correttori e ombretti possono causare problemi se assorbiti dalla pelle delle palpebre, estremamente sottile.

I prodotti cosmetici che possono causare alterazioni del film lacrimale

Esistono diversi prodotti che possono entrare in contatto con la superficie oculare e interferire con il film lacrimale. Tra questi, i make-up degli occhi come matite, mascara e eyeliner, che vengono applicati vicino alle ghiandole di Meibomio responsabili della produzione dello strato lipidico più esterno del film lacrimale. Anche le creme, i correttori e gli ombretti possono essere assorbiti dalla cute delle palpebre, causando alterazioni.

I cosmetici per gli occhi possono contenere sostanze come talco, mica, pigmenti, resine siliconiche, oli, cere, conservanti e colla per ciglia finte, che possono causare allergie, infiammazioni e contaminazione del prodotto. Anche le soluzioni struccanti, pur essendo applicate ad occhio chiuso, possono penetrare e interferire con la composizione del film lacrimale.

Come i cosmetici possono influire sull’occhio secco

I cosmetici possono causare o peggiorare l’occhio secco modificando lo strato lipidico del film lacrimale, con conseguente diminuzione della sua stabilità. Inoltre, l’occlusione degli orifizi delle ghiandole di Meibomio dovuta all’apposizione di matita o eyeliner sulla palpebra inferiore può impedire la corretta produzione della componente lipidica del film lacrimale.

Rimuovere il trucco dagli occhi prima di andare a letto è fondamentale per impedire ai detriti di penetrare nel film lacrimale e provocare irritazione o interrompere la protezione dell’occhio. Inoltre, la rimozione accurata del trucco evita anche l’intasamento delle ghiandole di Meibomio.

Precauzioni per chi indossa lenti a contatto

Chi indossa lenti a contatto deve fare particolare attenzione all’uso dei cosmetici, che possono peggiorare la secchezza e la sensazione di discomfort dovuta a contaminazione del materiale delle lenti. Il trucco, se applicato, deve essere rimosso solamente dopo aver tolto le lenti a contatto, per evitare il contatto della soluzione struccante con la lente.

Consigli per truccarsi in modo sicuro

Per truccarsi in modo sicuro e proteggere la salute degli occhi, è importante seguire alcune precauzioni. Ad esempio, applicare il mascara solo sulla punta delle ciglia e non a partire dalla radice, e utilizzare matite e eyeliner al di fuori della linea delle ciglia. Inoltre, è fondamentale utilizzare creme e gel specifici per il contorno occhi e preferire struccanti non oleosi.

Chi soffre di occhio secco dovrebbe chiedere consigli al proprio oculista che può personalizzare le raccomandazioni in base alle esigenze individuali. Inoltre, è importante sostituire i mascara e le matite occhi ogni tre mesi per evitare la contaminazione del prodotto.

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