Sindrome dell’Edificio Malato: come migliorare la qualità degli ambienti domestici

In Italia, oltre il 30% degli immobili residenziali non rispetta gli standard moderni di salubrità, esponendo gli abitanti a rischi significativi per la salute. La Sindrome dell’Edificio Malato (Sbs) è un fenomeno sempre più diffuso, che colpisce tra il 15% e il 50% delle persone residenti in abitazioni non adeguatamente ventilate o isolate. I sintomi più comuni includono cefalee ricorrenti, stanchezza inspiegabile, irritazione delle mucose e patologie respiratorie.

La progettazione degli spazi abitativi deve mettere al centro il benessere delle persone. Alessandro Panci, presidente del Consiglio nazionale degli architetti sottolinea l’importanza di considerare il benessere indoor come principio guida in ogni processo di trasformazione dello spazio. “Le nostre case non possono più essere semplici contenitori di metri quadrati, ma devono diventare luoghi capaci di accogliere, proteggere e promuovere il benessere di chi le abita”, afferma Panci.

L’importanza del benessere indoor

Ristrutturare non significa solo migliorare l’estetica degli ambienti, ma anche garantire standard tecnologici avanzati e ridurre l’inquinamento indoor. Panci evidenzia come un approccio normativo troppo spesso trascuri la biologia e la qualità degli ambienti di vita. “Oggi ristrutturare significa, prima di tutto, ridurre l’inquinamento indoor e garantire standard tecnologici avanzati”, aggiunge.

Innovazione e tecnologia per ambienti più sani

Le soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità degli ambienti domestici sono numerose e sempre più avanzate. Tra queste, i sistemi di ventilazione meccanica controllata di ultima generazione, i materiali edili a zero emissioni e i dispositivi domotici intelligenti per la purificazione e il monitoraggio costante della qualità dell’aria.

Queste innovazioni saranno presentate dal 4 al 6 settembre 2026 alla manifestazione internazionale B-CAD di edilizia, architettura e design, che si terrà a Roma alla Nuvola di Fuksas. L’evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire le ultime novità nel campo della progettazione sostenibile e della qualità degli ambienti indoor.

Investire in tecnologie avanzate e materiali sostenibili non solo migliora la qualità della vita degli abitanti, ma contribuisce anche alla tutela della salute pubblica. La Sindrome dell’Edificio Malato è un problema serio, ma con le giuste soluzioni è possibile trasformare le nostre case in spazi sicuri e salubri.