Differenze tra dietista e nutrizionista: guida alla scelta

Quando si parla di alimentazione e salute, è fondamentale sapere a chi rivolgersi per ottenere il miglior supporto possibile. Dietista e nutrizionista sono due figure professionali spesso confuse tra loro, ma con competenze e ambiti di intervento distinti. Capire le differenze è il primo passo per intraprendere un percorso nutrizionale efficace e sicuro.

In questo articolo esploreremo i percorsi formativi, le competenze e gli ambiti di intervento di queste due figure, fornendo una guida pratica per aiutarti a scegliere il professionista più adatto alle tue esigenze.

Dietista: il professionista sanitario della nutrizione

Il dietista è un professionista sanitario la cui formazione è regolamentata per legge. Per diventare dietista è necessario conseguire la laurea triennale in Dietistica, un corso di studi che fa parte delle professioni sanitarie tecniche. Al termine del percorso, il laureato deve superare un esame di stato abilitante e iscriversi all’albo professionale del Collegio TSRM-PSTRP.

Il piano di studi comprende materie come biochimica della nutrizionedietoterapiamedicina interna e scienze degli alimenti oltre a tirocini clinici in ambito ospedaliero. Il dietista opera in stretto contatto con il medico e la sua attività si concentra su:

Elaborazione di piani alimentari personalizzati per pazienti con patologie specifiche, su indicazione medica;

Educazione alimentare rivolta a singoli pazienti o gruppi;

Supporto nutrizionale in contesti ospedalieri, ambulatori, RSA e poliambulatori;

Monitoraggio del piano dietetico nel tempo, in coordinamento con l’équipe sanitaria.

È importante sottolineare che il dietista non può formulare diagnosi mediche né prescrivere farmaci o integratori al di fuori del piano terapeutico definito dal medico curante.

Nutrizionista: il biologo specializzato in alimentazione

Il termine nutrizionista in Italia non identifica una singola professione regolamentata, ma si riferisce nella maggior parte dei casi al biologo nutrizionista un professionista laureato in Scienze Biologiche o Scienze dell’Alimentazione con specializzazione in ambito nutrizionale.

Il percorso formativo del biologo nutrizionista prevede una laurea magistrale in Scienze Biologiche o Biotecnologie, seguita dal superamento dell’esame di stato e dall’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A. La formazione comprende materie quali biochimica, fisiologia, microbiologia, genetica e, nei percorsi con indirizzo nutrizionale, approfondimenti specifici in scienza dell’alimentazione e dietetica.

Il biologo nutrizionista può:

Elaborare piani alimentari personalizzati per soggetti sani, finalizzati al benessere, alla prevenzione o al miglioramento della composizione corporea;

Fornire consulenze nutrizionali per sport, gravidanza fisiologica, alimentazione vegana o vegetariana;

Effettuare valutazioni antropometriche (peso, BMI, massa grassa) e analisi della composizione corporea;

Supportare percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico, sportivo o aziendale.

Tuttavia, il biologo nutrizionista non può intervenire su soggetti con patologie cliniche che richiedono una gestione medica, come il diabete insulino-dipendente, le malattie renali croniche o i disturbi del comportamento alimentare in fase acuta. In questi casi, la competenza è del medico specialista.

Come scegliere tra dietista e nutrizionista

La scelta tra dietista e nutrizionista dipende principalmente dal proprio stato di salute e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ecco una guida pratica per orientarsi.

Quando rivolgersi al dietista

Il dietista è la scelta più indicata se si rientra in una delle seguenti situazioni:

Si è affetti da patologie metaboliche come diabete di tipo 2, dislipidemia o iperuricemia;

Si segue una terapia farmacologica che interagisce con l’alimentazione;

Si è in cura per malattie renali, gastrointestinali o cardiovascolari che richiedono una dieta terapeutica;

Si è ricoverati o si segue un percorso riabilitativo in ambiente ospedaliero o in poliambulatorio;

Si soffre di un disturbo del comportamento alimentare in percorso terapeutico multidisciplinare.

Presso F Medical Poliambulatorio di Ferrara, il servizio di dietistica è disponibile per consulenze personalizzate con professionisti qualificati, in un contesto ambulatoriale integrato.

Quando rivolgersi al nutrizionista

Il biologo nutrizionista è la scelta appropriata se:

Si è in buona salute e si desidera migliorare l’alimentazione per raggiungere o mantenere il peso forma;

Si pratica attività sportiva e si vuole ottimizzare l’apporto nutrizionale per la performance;

Si segue o si vuole intraprendere una dieta vegetariana o vegana e si ha bisogno di supporto per garantire il giusto apporto di nutrienti;

Si è in gravidanza fisiologica e si vogliono indicazioni sull’alimentazione sana in questa fase.

In entrambi i casi, un’alimentazione equilibrata e personalizzata rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione delle malattie croniche. Rivolgersi al professionista giusto è il primo passo per un percorso nutrizionale efficace e sicuro.