Olio Capitale 2026 a Trieste: la vetrina internazionale dell’olio extravergine

Dal 13 al 15 marzo 2026 la città di Trieste si trasforma in punto di riferimento per il mondo dell’olio extravergine grazie alla 18ª edizione di Olio Capitale, ospitata al Generali Convention Center nel cuore del Porto Vecchio. L’evento riunisce circa 230 espositori provenienti da 14 regioni italiane e dalla vicina Croazia, con buyer attesi da 13 Paesi, 25 ristoranti cittadini coinvolti e 10 bar che proporranno i nuovi “cocktOIL”. Questa manifestazione si conferma come un momento di incontro fra tradizione produttiva e promozione territoriale, capace di raccontare sia il valore gastronomico sia quello culturale dell’olio.

Olio Capitale non è solo una fiera: è anche uno specchio delle trasformazioni in atto nel settore olivicolo. L’iniziativa mette in luce pratiche produttive, percorsi commerciali e iniziative di comunicazione che passano dalle botteghe agli scaffali internazionali. In particolare, la rassegna valorizza la sinergia tra produttori, ristorazione e consumatori, mostrando come l’extravergine sia parte integrante della dieta mediterranea e di un modello produttivo che guarda alla qualità e alla tradizione.

Il ruolo delle nuove generazioni

Un elemento distintivo dell’edizione 2026 è il rilievo dato al contributo delle giovani leve nelle aziende agricole. Con il progetto Olio Capitale Giovani si mette in evidenza ciò che la generazione Z e i Millennials hanno introdotto nel comparto: dalla modernizzazione dei processi produttivi all’adozione di strumenti digitali per la vendita e la promozione. L’approccio non si limita alla sostituzione generazionale, ma riguarda una ridefinizione delle pratiche aziendali e delle strategie di mercato, con un impatto misurabile su comunicazione, packaging e canali di vendita.

Crossmedialità e commercializzazione

Tra gli aspetti più rilevanti c’è la crescente adozione di piattaforme e-commerce e contenuti digitali per il racconto del prodotto. I giovani imprenditori portano in azienda una mentalità orientata alla crossmedialità, combinando video, social network e strumenti di vendita online per raggiungere nuovi pubblici. Questo cambiamento supporta la valorizzazione della filiera corta e l’internazionalizzazione dei marchi, contribuendo a creare una narrazione dell’olio basata su tracciabilità, qualità e storytelling territoriale.

Salute, ambiente e riconoscimento culturale

L’edizione 2026 sottolinea anche la duplice valenza dell’olio extravergine: alimento nutrizionalmente prezioso e prodotto legato a pratiche di tutela ambientale. La cucina mediterranea, di cui l’olio è pilastro fondamentale, ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco il 10 dicembre 2026, un riconoscimento che consolida il valore sociale e identitario delle tradizioni gastronomiche legate all’olivo. In questo contesto le istituzioni locali e regionali affiancano i produttori con controlli, risorse e misure di sostegno per garantire qualità e sostenibilità.

Il punto dell’istituzione regionale

La partecipazione delle istituzioni non è formale: l’attenzione pubblica riguarda sia la protezione ambientale sia il sostegno economico alle eccellenze. L’assessore regionale all’Ambiente ha ribadito l’importanza di accompagnare gli olivicoltori nel percorso di certificazione e controllo della filiera, riconoscendo che la qualità del prodotto italiano dipende da pratiche sostenibili e da politiche di supporto mirate. Questo approccio integrato favorisce la competitività sui mercati esteri e tutela il paesaggio rurale.

Numeri della produzione e scenario mediterraneo

Durante la manifestazione è prevista anche una lettura della campagna olearia 2026/2026, per la quale la produzione italiana è stimata tra le 270.000 e 290.000 tonnellate, con la Puglia a trainare il valore complessivo coprendo circa il 50% della produzione nazionale. A livello internazionale emergono segnali di crescita: la Tunisia registra numeri record, mentre Spagna, Marocco e Portogallo consolidano aumenti produttivi significativi. Questi dati mostrano come il bacino mediterraneo resti al centro della produzione mondiale di olio.

Sfide e identità mediterranea

Nonostante le variabili climatiche e fitosanitarie che incidono sulla resa, i Paesi del Mediterraneo mantengono una forte identità produttiva condivisa. La comune vicinanza al mare e la tradizione millenaria dell’olivicoltura conferiscono al prodotto una reputazione legata a qualità, sapore e metodo produttivo. Olio Capitale mette quindi a confronto esperienze diverse, promuovendo soluzioni tecniche e commerciali per affrontare cambiamenti climatici, parassiti e nuove esigenze dei consumatori, con l’obiettivo di preservare il valore dell’extravergine per le generazioni future.