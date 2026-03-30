Referendum, la giornata dopo: Delmastro e Bartolozzi lasciano e Santanchè è sotto pressione

La vittoria del no al referendum del 24 marzo 2026 ha prodotto un contraccolpo immediato nella scena politica italiana: nella giornata successiva si sono registrate le dimissioni di figure centrali del ministero della Giustizia e una serie di richieste pubbliche di chiarimenti e passi indietro. Il fatto ha spostato i riflettori su via Arenula e sulle responsabilità della maggioranza, riaprendo il dibattito sul rapporto tra istituzioni, nomine e responsabilità politiche.

Nel turbinio di comunicati e interviste sono emersi nomi, prese di posizione e proposte di futuro assetto istituzionale: il ministro ha riconosciuto la responsabilità politica della riforma a lui associata, mentre la premier ha salutato le dimissioni di alcuni collaboratori e sollecitato analoghe scelte da altri membri del governo. Il contesto resta teso e il dibattito pubblico continua a polarizzarsi tra chi chiede un ridisegno più ampio e chi difende la linea interna del partito.

Le dimissioni e il contesto

Il passo indietro del sottosegretario Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi è avvenuto dopo un colloquio negli uffici del ministero della Giustizia in via Arenula con il ministro Carlo Nordio. Le due dimissioni sono state lette come una reazione diretta al voto referendario e come una strategia per contenere la bufera politica. Il ministro ha ammesso che la riforma porta il suo nome e si è assunto la responsabilità politica, ma al momento ha deciso di rimanere in carica, mantenendo così una figura chiave al suo posto mentre si procede alla riorganizzazione interna.

Chi ha lasciato e perché

Secondo quanto è stato reso noto, le uscite di scena di Delmastro e Bartolozzi sono state motivate come atti dovuti dopo l’esito del referendum e le polemiche successive. Le dimissioni sono state definite da alcuni osservatori tardive, ma comunque necessarie per il ripristino di un clima istituzionale considerato compromesso. In parallelo è stata annunciata la nomina di Vittorio Corasaniti come nuovo capo di gabinetto vicario, una mossa che punta a ricomporre l’assetto a via Arenula e a ridare operatività all’amministrazione.

Le reazioni politiche

La risposta politica è stata immediata e netta: dalla maggioranza si sono levati apprezzamenti per il gesto dei dimissionari e inviti ad altri a seguire lo stesso percorso, mentre dall’opposizione sono arrivate critiche molto dure che parlano di fallimento della campagna referendaria e di responsabilità dirette della leadership. Pareri come quelli di Elly Schlein hanno definito le dimissioni come un atto tardivo e indicato i dimissionari come capri espiatori di una sconfitta più ampia, mentre altri leader politici hanno chiesto clamorosamente passi indietro ulteriori.

Richieste di dimissioni e accuse

Si sono susseguite mozioni di sfiducia annunciate dal centrosinistra e prese di posizione nette da parte di diverse forze politiche: alcuni hanno chiesto che anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè segua l’esempio, evocando coerenza istituzionale; altri hanno invece minimizzato il significato dei singoli passaggi, invitando a non trasformare l’episodio in una crisi di governo. Commenti critici sono arrivati da Matteo Renzi, Pier Luigi Bersani, Giuseppe Conte e altri, che hanno letto il voto come un segnale di sfiducia verso certe scelte politiche.

Cosa succede ora

Con il ministro che rimane al suo posto e nuovi nomi chiamati a comporre la squadra del dicastero, il governo cerca di assorbire lo choc senza avviare una crisi formale. Il futuro immediato passa per audizioni parlamentari, verifiche e possibili confronti in Aula, dove verranno esposte e dibattute le responsabilità politiche. Nel frattempo il pressing su figure come la ministra Santanchè resta vivo e le opposizioni promettono di portare la questione in commissioni e assemblee, rendendo probabile un calendario intenso di interrogazioni e richieste di chiarimento.

In sintesi, il 24 marzo 2026 segna una data di svolta: la sconfitta referendaria ha scatenato dimissioni, chiamate di responsabilità e una fase politica in cui si misureranno capacità di ricomposizione, leadership e reazioni istituzionali. La partita non è chiusa: nelle prossime settimane si deciderà se i movimenti saranno contenuti entro correzioni interne o se il voto referendario produrrà effetti più duraturi sul governo e sugli equilibri della maggioranza.