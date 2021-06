L’olio di cotone è un prodotto naturale che vanta un gran numero di proprietà cosmetiche. Questo olio, ricavato dalla spremitura a freddo dei semi della pianta del cotone, può infatti essere utilizzato per migliorare la salute e l’aspetto della pelle e anche per i capelli.

Olio di cotone: le proprietà cosmetiche per il viso

L’olio di cotone è molto utile per la pelle del viso. Applicandone qualche goccia infatti si rende la pelle più morbida e idratata. Suggeriamo di utilizzarlo in caso di pelle secca.

Nel caso di pelle matura, è possibile sfruttarne i benefici semplicemente aggiungendone qualche goccia alla crema viso che si utilizza di solito durante il giorno. Questo consentirà di avere una pelle più tonica.

In caso di couperose, consigliamo di applicarlo come tonico durante la notte utilizzando un batuffolo di cotone. Al mattino noterete la pelle luminosa.

Olio di cotone contro le smagliature

Un altro utilizzo di questo olio è quello contro le smagliature. Questo inestetismo è davvero frequente sia tra le donne che tra gli uomini e spesso non si sa come agire per ridurne gli effetti.

Applicando dell’olio di cotone nelle zone più soggette alle smagliature è possibile prevenirne la comparsa.

Massaggiate quindi un po’ di questo prodotto sulle cosce, sulle braccia, sulla pancia e sui gluitei facendo dei movimenti lenti e circolari. Vi suggeriamo di eseguire il trattamento subito dopo la doccia oppure la sera prima di andare a dormire.

Per ottenere dei risultati, ripetete l’operazione almeno una volta al giorno. Dopo qualche settimana la pelle sarà già più elasticizzata.

Olio di cotone: le proprietà per i capelli

L’olio di cotone è un prodotto molto utile per chi ha capelli molto crespi, infatti applicandone qualche goccia sulla chioma si migliora subito la pettinabilità. Questo olio quindi è un eccellente districante naturale per i capelli.

Per ottenere il massimo dei benefici vi suggeriamo di mescolarlo con del gel di aloe vera e poi applicarlo sui capelli prima di fare lo shampoo.