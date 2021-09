Olio essenziale di legno di cedro: i benefici e le proprietà

L’olio essenziale di legno di cedro è un prodotto naturale davvero ricco di proprietà benefiche. I motivi per utilizzarlo sono quindi numerosi: scopriamo insieme quali sono i principali.

Olio essenziale di legno di cedro per armonizzare l’ambiente

L’olio essenziale di legno di cedro è molto apprezzato per la sua capacità di armonizzare gli ambienti domestici.

Proprio per questo suggeriamo di utilizzarlo all’interno di un diffusore di oli essenziali allo scopo di disperderlo nelle camere della casa.

In Oriente è particolarmente apprezzato in quanto ritenuto in grado di riequilibrare il primo chakra Muladhara. In tal modo questo prodotto risulta capace addirittura di aumentare la concentrazione su sè stessi andando a favorire il buon umore e anche l’autostima.

Olio essenziale di legno di cedro contro la caduta dei capelli

L’olio essenziale di legno di cedro è utile anche per contrastare la caduta dei capelli. Questo prodotto è ideale quindi per tutti coloro che soffrono di alopecia in quanto risulta essere un grade rimedio.

Per sfruttare questo beneficio vi suggeriamo semplicemente di frizionarlo sulla testa dopo averlo diluito in un olio vegetale. In questo modo andrete a stimolare la ricrescita dei capelli dal momento che l’olio in questione è in grado di stimolare la circolazione periferica del sangue.

I tessuti cutanei del cuoio capelluto quindi saranno irrorati e ossigenati, in questo modo migliorerà molto il nutrimento dei capelli attraverso la loro radice.

Ricordate di applicare il prodotto almeno un paio di volte alla settimana per assicurarvi questo tipo di effetto benefico.

Olio essenziale di legno di cedro come repellente per insetti

Uno dei benefici che offre l’olio essenziale di legno di cedro è quello di essere un ottimo repellente per insetti.

Questo prodotto si usa infatti per profumare gli armadi durante i cambi di stagione in quanto tiene lontano le tarme e i tarli in modo del tutto naturale.