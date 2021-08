Gli omega 3 sono sostanze davvero ricche di benefici per la salute dell’organismo e per questo è bene consumare alimenti che ne sono ricchi. Questi nutrienti risultano in grado di aiutare il cuore a restare in salute dal momento che diminuiscono la quantità di trigliceridi nel sangue.

Alcuni studi hanno anche dimostrato come essi siano utili persino per contrastare il colesterolo.

Omega 3: benefici per il colesterolo

L’azione positiva degli omega 3 sulla lipemia è molto importante per quanto riguarda i trigliceridi. Questa sostanza infatti diminuisce la quantità di trigliceridi nel sangue in maniera certa.

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che gli omega 3 sono anche in grado di ridurre la quantità di colesterolo cattivo (LDL) in modo importante.

Tali studi però non sono stati confermati da tutte le ricerche realizzate in merito infatti alcuni hanno palesato dei dubbi sulla capacità degli omega 3 di abbassare davvero la colesterolemia.

Omega 3 per aumentare il colesterolo buono

Consumare buone quantità di omega 3 permette di innalzare il livello di colesterolo buono (HDL) migliorando in questo modo la salute dell’apparato cardiovascolare.

Alcuni studi hanno dimostrato che le donne che consumano alimenti ricchi di questa sostanza tendono a ridurre del 28% il rapporto trigliceridi/colesterolo HDL.

Questo rapporto è essenziale per prevenire la comparsa di problemi al cuore e di conseguenza è bene tenerne conto.

Come abbassare il colesterolo con gli omega 3

Per abbassare il colesterolo con gli omega 3 è fondamentale consuamre alimenti che ne sono ricchi. Per tale motivi vi suggeriamo di aggiungere alal vostra dieta grandi quantità di cereali, legumi, semi, frutta e verdura. Risulta anche essenziale consumare di frequente pesce come tonno e pesce spada in quanto essi ne contengono molto.

Nel caso in cui la sola alimentazione non apporti abbastanza quantità di omega 3, vi suggeriamo di utilizzare degli integratori.