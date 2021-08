Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La donna, nonostante abbia superato i 50 anni, continua a vantare un fisico invidiabile. Per mantenere un fisico di questo tipo la Ferilli però si allena molto praticando davvero molto sport in quanto non è un’amante della dieta e di rado si priva di qualcosa in cucina.

Sabrina Ferilli e la dieta

Sabrina Ferilli non è un’amante delle diete e infatti ha spesso ammesso di detestarle. L’attrice romana è una cuoca provetta e per questo adora cucinare piatti di vario tipo e poi gustarli a tavola. Le sue pietanze preferite sono tutt’altro che dietetiche, infatti la Ferilli adora la parmigiana di melanzane e gli spaghetti alla carbonara.

In numerose interviste l’attrice ha svelato di non aver mai fatto una dieta in vita sua.

La donna infatti non accetta privazioni a tavola e per questo mangia e beve quello che desidera.

Per restare in forma quindi Sabrina Ferilli punta tutto sullo sport. In questo modo infatti la donna riesce a non rinunciare a nulla in cucina pur continuando a sfoggiare un fisico davvero invidiabile.

L’importanza dell’attività fisica per Sabrina Ferilli

Per Sabrina Ferilli lo sport è fondamentale in quanto, essendo una buona forchetta, solo praticando attività fisica riesce a restare perfettamente in forma.

La donna si reca in palestra quattro volte la settimana e si impegna molto per restare in forma.

Solo in questo modo infatti la Ferilli riesce a mangiare e a bere quello che desidera senza rinunciare al suo fisico perfetto.

Strike Zone: lo sport di Sabrina Ferilli

Lo sport praticato da Sabrina Ferilli è lo Strike Zone. Questa disciplina consente di rafforzare la muscolatura e regala anche forza e flessibilità unendo movimenti di piedi, posizioni posturali, yoga ed esercizi di forza a terra.

Questo sport permette di tonificare le varie zone del corpo e soprattutto migliora le spalle, le braccia, le gambe e l’addome.