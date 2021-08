La gymnema è una pianta rampicante che riesce a raggiungere dimensioni anche molto grndi. Essa è particolarmente diffusa nelle zone tropicali del mondo ed è conosciuta per via delle sue proprietà uniche. Questa infatti è conosciuta come pianta anti-zucchero e di conseguenza è molto utile sia per chi ha probelmi di glicemia, sia per chi desidera dimagrire.

Gymnema per dimagrire

La gymnema è una pianta che possiede delle proprietà ipoglicemizzanti molto importanti e di conseguenza è apprezzata anche da chi desidera dimagrire. Le persone che sono a dieta infatti spesso assumono integratori a base di gymnema come valido alleato per perdere peso.

La pianta è in grado di aiutare a dimagrire grazie proprio alla sua capacità di ridurre il livello di glucosio nel sangue. Questo rimedio naturale agisce sulle papille gustative alterando la percezione del dolce: mettenedo sulla lingua una piccola dose di gymnema infatti si ottiene un minor desiderio di alimenti dolci.

Essa inoltre esercita un’azione lassativa molto apprezzata da chi soffre di stitichezza.

Come assumere gymnema per dimagrire

La gymnema esiste in commercio nella composizione di diversi tipi di integratori alimentari. In genere si tratta di prodotti che vengono venduti per aiutare la perdita di peso e per controllare il livello di glucosio presente nel sangue.

In alternativa è possibile anche optare per l’estratto secco sempre da utilizzare per uso interno.

In generale comunque la gymnema si assume di frequente sotto forma di comode compresse oppure di capsule. Queste infatti sono semplici e rapide da ingerire e per questo risultano molto apprezzate.

Posologia gymnema per dimagrire

Chi desidera beneficiare delle proprietà dimagranti della gymnema deve assumerne la corretta quantità e di conseguenza è essenziale conoscere la giusta posologia. Per avere un beneficio reale le dosi suggerite sono dai 250 mg ai 500 mg di principio attivo.

Questo può essere assunto quotidianamente circa un’ora prima di consumare i pasti principali.