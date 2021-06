Gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali che devono essere assunti tramite l’alimentazione. Questi sono indispensabili non solo per la salute dell’organismo, ma anche per migliorare l’aspetto della pelle e per mantenerla sana. Scopriamo quali sono i benefici degli omega 3 per la pelle.

Omega 3 per una pelle sana

Gli omega 3 sono fondamentali per la salute di tutto l’organismo e anche per mantenere la pelle sana. Consumare alimenti ricchi di questi acidi grassi essenziali permette infatti di allontanare problemi come le dermatiti. Mantenendo la pelle idratata a fondo, gli omega 3 evitano che la stessa si secchi e screpoli causando problemi.

Assumere con costanza questi nutrienti consente anche di evitare l’insorgenza di patologie della pelle come ad esempio la psoriasi.

Questa malattia causa desquamazione ed è parecchio fastitiosa, per questo vi consigliamo di assumere quantità corrette di omega 3 per prevenirla.

Gli omega 3 sono anche utili per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari. Sono in grado di evitare eritemi e scottature.

Omega 3 per una pelle idratata

La pelle secca è un problema molto diffuso che spesso è legata a una carenza di idatazione. Oltre a bere molta acqua è fondamentale anche introdurre nella propria dieta alimenti ricchi di omega 3.

Questi acidi grassi essenziali sono infatti fondamentali per proteggere e idratare il tessuto cutane, inoltre permettono anche alla pelle di ottenere un aspetto più tonico e bello.

Una carenza di omega 3 può causare pelle secca e per questo motivo è bene assumere integratori nel caso in cui non si assumano quantità adeguate di questo nutriente.

Omega 3 contro l’invecchiamento della pelle

Gli omega 3 risultano molto efficaci per combattere l’acne e anche per mantenere la pelle giovane più a lungo.

Questi acidi grassi essenziali sono in grado di ritardare l’invecchiamento cellulare della cute e di consegunza risultano ottimi per chi desidera prevenire la comparsa di rughe.