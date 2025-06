Padel e solidarietà: un torneo per la ricerca sulle malattie rare

Il 22 giugno scorso, le rive del Tevere hanno ospitato un evento speciale: la prima edizione del torneo di padel ‘To Be Duca’. Ma non si è trattato solo di un torneo sportivo; è stata un’opportunità per unire le forze a sostegno della ricerca sulle malattie rare, dedicato alla memoria di Fabio Duchini, un appassionato di questo sport, purtroppo vittima della sindrome di Creutzfeldt-Jakob. La giornata si è svolta presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio e il Ponte Milvio Tennis Club, dove 63 coppie si sono sfidate in un’atmosfera di grande partecipazione e solidarietà.

Un evento che ha unito sport e solidarietà

Organizzato dall’associazione no-profit To Be Duca, il torneo ha visto la partecipazione di numerosi atleti e sostenitori, tutti uniti dalla volontà di contribuire a una causa importante. I dati ci raccontano una storia interessante: il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni è stato destinato alla fondazione Telethon, un’istituzione che lavora instancabilmente per la ricerca e la cura delle malattie genetiche. Oltre alle sfide sul campo, i partecipanti hanno potuto godere di diverse attività, come sessioni di yoga e pilates, che hanno arricchito ulteriormente la giornata di significato e benessere. Non è affascinante come lo sport possa diventare un catalizzatore di esperienze positive?

Un ricordo che emoziona e unisce

La serata è stata caratterizzata da momenti toccanti, con interventi di figure significative come Rita Della Chiesa, Vittoria Puccini, e il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi. Emiliano Biasini, ricercatore di Telethon, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando l’importanza della ricerca e del supporto della comunità. La famiglia Duchini ha espresso la propria gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato, testimoniando come la commozione collettiva nel ricordare Fabio abbia lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti. Gaia Duchini ha commentato: “Domenica è stata una giornata piena di emozioni intense. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a mettere in moto una macchina d’amore così potente.” Ti sei mai chiesto quanto possa essere profondo un legame creato dalla condivisione di un obiettivo comune?

Il potere della comunità e della solidarietà

Questo torneo di padel ha dimostrato come lo sport possa essere un potente veicolo di solidarietà e consapevolezza. Non solo ha offerto un’opportunità di svago e competizione, ma ha anche creato uno spazio per riflessioni profonde sulle sfide delle malattie rare. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per sostenere la ricerca e assicurare che storie come quella di Fabio Duchini non vengano dimenticate. Con eventi come questo, si accende una luce di speranza per chi affronta quotidianamente queste battaglie. Il messaggio che emerge è chiaro: unendo le forze, possiamo fare la differenza e contribuire a un futuro migliore per tutti. Non è questo il vero spirito della comunità?