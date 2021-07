Dimagrire senza dieta è il sogno di molti, ma è davvero possibile perdere peso senza rinunciare a niente a tavola? Scopriamolo insieme.

È possibile dimagrire senza dieta?

Dimagrire senza dieta non solo è possibile, ma è anche più semplice di quel che si pensa: basta ottenere un deficit calorico.

Per raggiungerlo, bisogna introdurre meno calorie con gli alimenti che si mangiano, oppure consumare più calorie di quante se ne assumono con cibo e liquidi.

Dimagrire senza dieta: funziona davvero?

Molte diete funzionano finché le si segue, ma poi perdono la loro efficacia. Le diete, infatti, sono spesso regimi alimentari squilibrati, volti a creare deficit calorico ma non bilanciate dal punto di vista nutrizionale. La perdita di peso, nel tempo, non si traduce solo come perdita di grassi, ma anche perdita di massa muscolare.

Ciò causa una diminuzione del fabbisogno calorico che, andando avanti nel tempo, non funzionerà più.

Proprio in questo frangente ci si arrende, si riprende a mangiare come prima e si finisce per incappare inevitabilmente nel famoso effetto yo-yo, dove si riprendono tutti i chili persi.

Per evitare perdite di tempo e frustrazioni, è possibile dimagrire senza dieta seguendo alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo insieme quali sono.

Dimagrire senza dieta: alcuni consigli

Per dimagrire senza dieta è essenziale creare un deficit calorico facendo più sport e attività fisica. Non serve per forza iscriversi in palestra, è sufficiente fare una lunga passeggiata o una corsa all’aria aperta di almeno un’ora per 3 o 4 volte la settimana. Oltre a perdere peso, nel lungo periodo tonificherai i muscoli e aumenterà così anche il fabbisogno calorico giornaliero.

Un altro consiglio efficace per dimagrire senza dieta è quello di bere acqua a sufficienza.

Mantenersi idratati, infatti, contribuisce al nostro benessere e ci consente di perdere peso più facilmente.

Un ulteriore consiglio per dimagrire senza dieta è quello di mangiare in modo più consapevole. Per perdere peso, occorre imparare ad ascoltare il proprio corpo e mangiare solo quando si ha davvero fame e non per noia, rabbia o tristezza. Un trucco efficace per ridurre le porzioni e aumentare così il deficit calorico è quello di utilizzare un piatto piccolo.

Inoltre, vi sono alcuni cibi che bisogna evitare di avere in casa se si vuole dimagrire senza dieta, come i dolci, gli snack salati, le bevande zuccherate e quelle alcoliche.

Infine, per dimagrire senza dieta, bisogna preferire dei cibi che saziano a lungo, ricchi di fibre e proteine.