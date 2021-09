Pelle secca sulle mani: i rimedi naturali

Con l’arrivo dell’autunno, le temperature calano, e il freddo è uno dei responsabili della pelle secca sulle mani. Tuttavia, è possibile correre ai ripari utilizzando alcuni efficaci rimedi naturali. Vediamo quali sono.

Pelle secca sulle mani: quali sono le cause?

La pelle secca sulle mani è un fastidio piuttosto comune, dato che le teniamo sempre esposte agli agenti atmosferici.

Tuttavia, è possibile prevenire questo disturbo adottando alcuni comportamenti. Nei giorni più freddi, ad esempio, è buona norma coprire le mani per evitare che la pelle si screpoli. Inoltre, conviene proteggere le mani da agenti aggressivi come detersivi e alcuni tipi di saponi e, se si usa spesso il gel igienizzante, è sempre bene idratare a fondo la pelle delle mani con una buona crema idratante.

Se, nonostante queste accortezze, la pelle delle mani risulta secca, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali efficaci.

Olio d’oliva per la pelle secca sulle mani

L’olio d’oliva è sempre un valido alleato quando si ha la pelle secca, anche quella delle mani. L’olio, infatti, idrata in profondità la pelle, la rende morbida e vellutata e si presta ad essere utilizzato per realizzare degli impacchi notturni con l’aiuto di un paio di guanti.

Burro di karité per la pelle secca sulle mani

Il burro di karité è un altro rimedio naturale molto efficace per la pelle secca sulle mani e vanta proprietà nutrienti, emollienti e antiossidanti. E’ perfetto per essere utilizzato al posto della crema mani perché, oltre ad idratare, aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni degli agenti atmosferici come freddo e vento.

Olio di mandorle dolci per la pelle secca sulle mani

Un altro ottimo rimedio naturale per la pelle secca sulle mani è l’olio di mandorle dolci, che esplica tutte le sue proprietà idratanti e nutrienti se utilizzato sulla pelle umida.

Anche in questo caso, con l’olio naturale è possibile realizzare un impacco utilizzando dei guanti e lasciandolo in posa tutta la notte.

Gel di aloe vera per la pelle secca sulle mani

Tra i rimedi per la pelle secca sulle mani rientra anche il gel di aloe vera, ottimo in caso di tagli o spaccature dovute al freddo. Infatti l’aloe vera velocizza la rimarginazione delle ferite e al tempo stesso lenisce e idrata la pelle.