Ci sono diverse ragioni per cui durante il ciclo mestruale molte donne aumentano di peso e in questo entra in gioco il ruolo degli ormoni. Ecco perché è normale prendere peso durante le mestruazioni.

Perché è normale prendere peso durante il ciclo mestruale

Molte donne sperimentano ogni mese un leggero aumento di peso durante il ciclo mestruale, e anche prima. Perché questo accade? Prima di tutto si tratta di un normale processo dovuto agli ormoni attivi nella fase pre-mestruale e in più durante il ciclo mestruale, aumentano i livelli di estrogeni e progesterone, che determinano ritenzione di acqua e sodio che causa sensazione di gonfiore e aumento di peso. Questi ormoni sono in grado anche di influenzare il metabolismo. Nel periodo premestruale, il metabolismo può accelerare, generando un aumento dell’appetito e di calorie con un possibile aumento di peso durante il ciclo.

Le mestruazioni oltre all’aspetto fisico influenzano anche la sfera emotiva e psicologica. Durante il ciclo mestruale, infatti, è comune per le donne avere sbalzi d’umore, irritabilità, disagio, irrequietezza. Tutto ciò può influenzare anche le scelte alimentari e l’attività fisica, strettamente correlate all’aumento di peso. In più lo stress può influire sugli squilibri ormonali durante le mestruazioni e può contribuire all’aumento di peso. Ecco le principali ragioni per cui si prende peso durante il ciclo.

Progesterone alto

I livelli di estrogeni e il progesterone rilasciati dalle ovaie raggiungono il livello massimo subito prima dell’inizio del ciclo mestruale: questo aumento potrebbe renderti incline all’aumento di peso.

Serotonina bassa

Quando gli estrogeni diminuiscono e inizia il sanguinamento mestruale, anche i livelli di serotonina nel corpo diminuiscono, dicono gli esperti. Dunque i bassi livelli di serotonina causano voglia di zucchero, che a sua volta può provocare un’alimentazione insana e un aumento di peso.

Ritenzione idrica

Il ciclo mestruale durante la sua fase iniziale può trattenere l’acqua il che si manifesta sul corpo come ritenzione idrica. Questa causa effetto può farti pesare un po’ di più sulla bilancia ma poi tornerai al tuo peso di sempre dopo il ciclo.

Magnesio

Al primo giorno del ciclo mestruale i livelli naturali di magnesio del tuo corpo diminuiscono. Poiché il magnesio regola l’idratazione del corpo, bassi livelli possono causare disidratazione, e questo ti fa pensare di aver fame e di mangiare zuccheri ma in realtà è sete.

Prendere peso durante il ciclo mestruale: rimedi

E’ normale aumentare di peso durante il ciclo mestruale a patto che si tratti di qualche chilo. Se invece ogni mese hai a che fare con un aumento importante, si potrebbe trattare di una patologia medica. Nel primo caso, ecco alcuni rimedi per contrastare l’aumento di peso durante il ciclo mestruale:

Consumare alimenti sani e bilanciati: frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre;

Limitare il consumo di alimenti ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi saturi;

Bere più acqua per una idratazione adeguata;

Fare attività fisica a bassa intensità come camminare, fare yoga o nuotare;

Praticare meditazione e tecniche di rilassamento.

Quanto dura l’aumento di peso durante il ciclo? Circa 8 giorni. Anche se può essere differente da donna a donna, in generale dalla fase premestruale a quando si conclude possono passare una settimana circa. Terminato questo periodo, il corpo si libererà fisiologicamente degli eccessi di aria o di liquidi accumulati.