Perdere peso senza dieta: il nuovo metodo

Chi l’ha detto che per dimagrire e avere un fisico sano bisogna sottoporsi a sacrifici e diete drastiche o rigide? Ci sono metodi come l’Intuitive Eating che permettono di perdere peso senza dieta semplicemente rispettando alcune regole. Vediamo su cosa si basa e come metterlo in pratica per eliminare i chili di troppo.

Perdere peso senza dieta

Per riuscire a perdere peso e quindi tornare a un dimagrimento che sia efficace e sano, non è detto che bisogna seguire una dieta. Si possono ottenere degli ottimi benefici e proprietà grazie a un nuovo metodo noto come Intuitive Eating, ovvero mangiare, alimentarsi in modo intuitivo evitando diete troppo drastiche.

Si tratta di un metodo relativamente semplice ma sicuramente d’effetto. Infatti questa metodologia permette di mangiare soltanto ciò di cui il corpo necessita quindi senza strafare o eccedere durante i vari pasti della giornata. Un metodo per cui non bisogna scegliere tra le varie diete presenti e che non bada al conteggio delle calorie.

Infatti grazie all’Intuitive Eating è possibile perdere peso mangiando e senza andare incontro a troppe rinunce o sacrifici. Si consumano i cibi che piacciono e che soddisfano rispettando però le quantità e le porzioni senza esagerare o abbuffarsi. Secondo il personal trainer Kim Yawitz si tratta di un gesto di ribellione nei confronti del regime dimagrante.

Sebbene sia in circolo dal 1995, è un metodo di dieta ancora non molto noto ai più. Un approccio anti-dieta che può aiutare a mangiare e al tempo stesso a dimagrire, quindi avere un corpo in forma e tonico senza troppi sforzi.

Perdere peso senza dieta: principi

Il metodo Intuitive Eating permette di perdere peso senza dieta, ma al tempo stesso per poter ottenere i massimi benefici e risultati, è fondamentale seguire alcune regole su cui si fonda. Innanzitutto, è fondamentale il tipo di approccio con questa metodologia dal momento che aiuta a cambiare il rapporto che si ha con il cibo, ma anche con il corpo, di conseguenza.

Permette di riappacificarsi con il cibo, l’alimentazione dal momento che soddisfa le esigenze nel momento in cui si avverte lo stimolo della fame o si è sazi senza esagerare. Non preclude, a differenza di altri regimi dimagranti, dei cibi rispetto ad altri. Permette poi di godersi ciò che si mangia rispettando il proprio corpo.

L’Intuitive Eating, quindi perdere peso senza dieta aiuta a migliorare la propria autostima, quindi l’immagine del proprio corpo, ma anche a prevenire e combattere gli attacchi di fame. Secondo gli esperti, aiuta a prendere consapevolezza del proprio corpo migliorando così la qualità degli alimenti che si consumano.

