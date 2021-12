Avere i piedi freddi è un problema che compare spesso nella stagione invernale, ma è possibile porvi rimedio utilizzando alcuni rimedi naturali. Scopriamo quali sono.

Piedi freddi: quali sono le cause?

Le cause dei piedi freddi possono essere diverse. Questo problema colpisce soprattutto le donne e deriva da una cattiva circolazione sanguigna dovuta a problemi ormonali o squilibri della tiroide.

Il fenomeno dei piedi freddi si verifica anche quando vi sono problemi di natura circolatoria, aggravati dal fumo che tende ad ostruire le arterie. Vediamo quindi come porvi rimedio.

Esercizio fisico contro i piedi freddi

L’esercizio fisico è uno dei migliori rimedi quando si hanno i piedi freddi. Il movimento, infatti, migliora la circolazione sanguigna che elimina così la sensazione di freddo nelle parti periferiche del corpo. Basta fare lunghe camminate, correre o semplicemente allenarsi in palestra.

In alternativa, si può optare per dei massaggi che riattivino la circolazione periferica.

Pepe di cayenna contro i piedi freddi

Un ottimo rimedio contro i piedi freddi è il pepe di cayenna, che al suo interno contiene capsaicina, una sostanza che migliora il flusso sanguigno. Il pepe di cayenna, quindi, evita il problema dei piedi freddi, dona sollievo in caso di gonfiore e contrasta anche l’insorgere del formicolio alle gambe.

Conviene quindi inserire questa spezia all’interno dell’alimentazione per risolvere e prevenire diversi problemi riguardanti le gambe.

Zenzero contro i piedi freddi

Un altro rimedio contro i piedi freddi è lo zenzero che, oltre a favorire la digestione, migliora la circolazione sanguigna. Con lo zenzero è possibile preparare un’ottima tisana, oppure un pediluvio.

Per preparare la tisana allo zenzero, basta lasciare in infusione in acqua calda un cucchiaio della spezia. Per preparare il pediluvio, invece, occorre far bollire dello zenzero in una pentola d’acqua, lasciar raffreddare il tutto e poi immergere i piedi nella soluzione per almeno 15 minuti.

Sale di epsom contro i piedi freddi

Infine, per contrastare il problema dei piedi freddi, si può utilizzare anche il sale di epsom, un ottimo ingrediente per preparare un pediluvio. Il sale di epsom è ricco di solfato di magnesio e, una volta sciolto in acqua, viene facilmente assorbito dal corpo.