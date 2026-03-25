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Premio Rosso Valentino a Federfarma Puglia per la farmacia dei servizi

Un riconoscimento che mette in luce il valore delle farmacie pugliesi come presidio sanitario vicino al cittadino

Nel panorama sanitario regionale un riconoscimento ha acceso i riflettori sul lavoro svolto dalle farmacie: il premio Rosso Valentino, giunto alla sua quarta edizione, ha celebrato l’impegno di Vito Michele Domenico Novielli, presidente di Federfarma Puglia e di Federfarma Bari. La cerimonia ha sottolineato come, grazie a un progetto condiviso, la rete delle farmacie si sia evoluta in un punto di riferimento per la comunità, contribuendo ogni giorno a una forma di assistenza territoriale più vicina al cittadino e a una modalità di sanità più partecipata e accessibile.

Le motivazioni ufficiali del riconoscimento hanno evidenziato la capacità del presidente di costruire relazioni costruttive con le istituzioni locali e di rafforzare la presenza della farmacia come presidio socio-sanitario sul territorio. Il premio è stato interpretato come un attestato al lavoro collettivo: secondo l’organizzazione, l’iniziativa ha messo il cittadino al centro, promuovendo servizi che rispondono ai bisogni quotidiani e anticipano le necessità di prevenzione indicate anche nei programmi della nuova amministrazione regionale.

Diffusione e numeri della Farmacia dei Servizi

I dati confermano che non si tratta di un riconoscimento puramente simbolico: la realtà della Farmacia dei Servizi in Puglia è tra le più diffuse del paese. Su un totale di 1.200 farmacie presenti nella regione, oltre 900 strutture — pari al 75% della rete — sono già attive in almeno una delle iniziative previste dalla sperimentazione nazionale. Questo dato testimonia una trasformazione concreta: la farmacia non è più soltanto luogo di erogazione di prodotti, ma una struttura in grado di offrire prestazioni, consulenze e attività di prevenzione integrate nella vita della comunità.

Impatto operativo per i cittadini

Per la popolazione locale il rafforzamento della farmacia dei servizi significa maggiore prossimità, tempi di accesso ridotti e opportunità aggiuntive in ambito di prevenzione e assistenza di base. Le attività svolte in queste strutture spaziano da controlli semplici a servizi informativi, passando per iniziative mirate alla promozione della salute: tutte azioni che migliorano l’accessibilità alle cure e decongestionano i canali tradizionali. In questo contesto, l’azione promossa da Federfarma Puglia è stata letta come un volano per l’innovazione dei servizi sanitari a livello locale.

La farmacia come tassello del Servizio sanitario nazionale

Il messaggio emerso durante la premiazione ha richiamato l’attenzione sul ruolo istituzionale della professione: la farmacia viene definita elemento imprescindibile del Servizio sanitario nazionale (SSN). Dare carattere pubblico all’attività farmaceutica significa operare in piena sinergia con le scelte di salute pubblica, affiancando amministrazioni e operatori sanitari nella progettazione e nell’erogazione di servizi. Secondo i promotori, questo approccio integrato contribuisce a consolidare una rete di assistenza più resiliente e orientata alla prevenzione.

Prospettive e impegni per il futuro

Guardando avanti, la premiazione rappresenta anche un invito a consolidare e ampliare le esperienze positive: rafforzare la formazione, aumentare le collaborazioni istituzionali e valorizzare il contributo delle farmacie nelle politiche di prevenzione sono priorità indicate per le prossime fasi. Il riconoscimento rivolto a Vito Michele Domenico Novielli e, per estensione, all’intera rete delle farmacie pugliesi, traccia una rotta chiara: trasformare una realtà già radicata in un modello replicabile di sanità di comunità, con benefici concreti per utenti e sistema sanitario.

Scritto da Staff

La fondazione di Federico porta salute, formazione e cibo a Mysore e in Namibia
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