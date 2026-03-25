Premio Rosso Valentino a Federfarma Puglia per la farmacia dei servizi

Nel panorama sanitario regionale un riconoscimento ha acceso i riflettori sul lavoro svolto dalle farmacie: il premio Rosso Valentino, giunto alla sua quarta edizione, ha celebrato l’impegno di Vito Michele Domenico Novielli, presidente di Federfarma Puglia e di Federfarma Bari. La cerimonia ha sottolineato come, grazie a un progetto condiviso, la rete delle farmacie si sia evoluta in un punto di riferimento per la comunità, contribuendo ogni giorno a una forma di assistenza territoriale più vicina al cittadino e a una modalità di sanità più partecipata e accessibile.

Le motivazioni ufficiali del riconoscimento hanno evidenziato la capacità del presidente di costruire relazioni costruttive con le istituzioni locali e di rafforzare la presenza della farmacia come presidio socio-sanitario sul territorio. Il premio è stato interpretato come un attestato al lavoro collettivo: secondo l’organizzazione, l’iniziativa ha messo il cittadino al centro, promuovendo servizi che rispondono ai bisogni quotidiani e anticipano le necessità di prevenzione indicate anche nei programmi della nuova amministrazione regionale.

Diffusione e numeri della Farmacia dei Servizi

I dati confermano che non si tratta di un riconoscimento puramente simbolico: la realtà della Farmacia dei Servizi in Puglia è tra le più diffuse del paese. Su un totale di 1.200 farmacie presenti nella regione, oltre 900 strutture — pari al 75% della rete — sono già attive in almeno una delle iniziative previste dalla sperimentazione nazionale. Questo dato testimonia una trasformazione concreta: la farmacia non è più soltanto luogo di erogazione di prodotti, ma una struttura in grado di offrire prestazioni, consulenze e attività di prevenzione integrate nella vita della comunità.

Impatto operativo per i cittadini

Per la popolazione locale il rafforzamento della farmacia dei servizi significa maggiore prossimità, tempi di accesso ridotti e opportunità aggiuntive in ambito di prevenzione e assistenza di base. Le attività svolte in queste strutture spaziano da controlli semplici a servizi informativi, passando per iniziative mirate alla promozione della salute: tutte azioni che migliorano l’accessibilità alle cure e decongestionano i canali tradizionali. In questo contesto, l’azione promossa da Federfarma Puglia è stata letta come un volano per l’innovazione dei servizi sanitari a livello locale.

La farmacia come tassello del Servizio sanitario nazionale

Il messaggio emerso durante la premiazione ha richiamato l’attenzione sul ruolo istituzionale della professione: la farmacia viene definita elemento imprescindibile del Servizio sanitario nazionale (SSN). Dare carattere pubblico all’attività farmaceutica significa operare in piena sinergia con le scelte di salute pubblica, affiancando amministrazioni e operatori sanitari nella progettazione e nell’erogazione di servizi. Secondo i promotori, questo approccio integrato contribuisce a consolidare una rete di assistenza più resiliente e orientata alla prevenzione.

Prospettive e impegni per il futuro

Guardando avanti, la premiazione rappresenta anche un invito a consolidare e ampliare le esperienze positive: rafforzare la formazione, aumentare le collaborazioni istituzionali e valorizzare il contributo delle farmacie nelle politiche di prevenzione sono priorità indicate per le prossime fasi. Il riconoscimento rivolto a Vito Michele Domenico Novielli e, per estensione, all’intera rete delle farmacie pugliesi, traccia una rotta chiara: trasformare una realtà già radicata in un modello replicabile di sanità di comunità, con benefici concreti per utenti e sistema sanitario.