Prevenire i disturbi feto-alcolici: un tema cruciale per la salute materno-infantile

I disturbi dello spettro feto-alcolico (FASD) rappresentano una delle principali cause di disabilità intellettiva nei bambini, in particolare nei paesi con un elevato tenore economico. Ogni anno, circa 120.000 neonati rischiano di sviluppare tali disturbi, di cui 2.500 in Italia. È cruciale comprendere l’impatto del consumo di alcol durante la gravidanza. La sindrome feto-alcolica, caratterizzata da malformazioni facciali e ritardi nello sviluppo neuropsicomotorio, ha un’incidenza che varia tra lo 0,5 e i 3 casi ogni 1.000 nati vivi a livello globale. L’intero spettro dei disturbi correlati interessa circa l’1% della popolazione mondiale. Pertanto, la prevenzione risulta fondamentale: l’astensione totale dal consumo di alcol durante la gravidanza può evitare l’insorgere di queste problematiche.

Il consumo di alcol tra le donne in gravidanza

Nonostante le chiare evidenze scientifiche, molte donne in attesa continuano a consumare alcol, spesso convinte che un uso ‘moderato’ non possa nuocere al feto. Luigi Memo, segretario del Gruppo di studio di Genetica clinica neonatale della Società italiana di neonatologia (SIN), sottolinea questa preoccupante tendenza. Un’indagine condotta nel 2020 ha rivelato che ben il 66% delle donne in età fertile ha consumato alcol, con un aumento significativo del binge drinking tra i giovani. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che molte gravidanze non sono pianificate, esponendo così i feti a sostanze alcoliche in modo involontario.

I dati più recenti del Sistema di sorveglianza bambini 0-2 anni indicano che il 15% delle donne in gravidanza ha consumato alcol, con una maggiore prevalenza al Centro-Nord Italia. Inoltre, i tassi di consumo di alcol durante l’allattamento sono allarmanti, raggiungendo il 18% in alcune regioni come Toscana ed Emilia-Romagna. Questo scenario richiede un’azione immediata e informata per prevenire l’insorgere di disturbi feto-alcolici.

Iniziative e progetti per la salute materno-infantile

Per affrontare questa problematica, il Ministero della Salute ha recentemente finanziato un progetto biennale all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dedicato alla salute materno-infantile. Questo progetto prevede il monitoraggio del consumo di alcol tra donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni, per ottenere un quadro più chiaro sulla situazione attuale. È essenziale che le future madri ricevano informazioni accurate e tempestive sui rischi legati al consumo di alcol durante la gravidanza e sull’importanza di una vita sana e consapevole. La sensibilizzazione rappresenta il primo passo verso la prevenzione dei disturbi feto-alcolici.

Conclusioni e raccomandazioni

In sintesi, i disturbi dello spettro feto-alcolico costituiscono una problematica di salute pubblica che richiede attenzione e interventi mirati. I dati ci raccontano una storia interessante: ogni nuova nascita è un’opportunità per cambiare il futuro. La prevenzione attraverso l’educazione e la consapevolezza è fondamentale per garantire che le future generazioni crescano sane e senza le complicazioni derivanti dal consumo di alcol in gravidanza. È tempo di unire le forze per proteggere i più vulnerabili e costruire un ambiente più sicuro per tutte le mamme e i loro bambini.