Prevenire l’osteoporosi: dieta, esercizio e terapie efficaci

L’osteoporosi è spesso raccontata come una malattia silenziosa, ma dietro questo termine si nasconde una condizione di fragilità ossea che aumenta la probabilità di fratture anche dopo eventi banali. Secondo il professor Alberto Migliore, una diagnosi tempestiva e un approccio multidisciplinare consentono di rallentare la perdita di massa ossea e di ridurre il rischio di complicanze. In questa guida riepiloghiamo gli strumenti principali disponibili: valutazioni diagnostiche, modifiche dello stile di vita, integrazioni nutrizionali e terapie farmacologiche, spiegando quando ognuno è indicato e come si integrano tra loro.

Affrontare la fragilità dell’apparato scheletrico significa combinare informazione e interventi pratici: dalla casa sicura all’alimentazione mirata, fino alla prescrizione di farmaci specifici quando necessario. Il messaggio centrale del professore è chiaro: la prevenzione è multifattoriale e non si limita a un singolo esame o a un singolo rimedio. Nel testo che segue troverai indicazioni su densitometria ossea, nutrienti fondamentali come calcio e vitamina D, il ruolo delle proteine, come ridurre il rischio di cadute e quando è opportuno ricorrere a terapie mediche.

Diagnosi e monitoraggio

Per valutare lo stato dell’osso lo strumento di riferimento è la densitometria ossea (MOC), esame che misura la massa minerale e aiuta a quantificare il rischio di fratture. Il professore consiglia di programmare la prima MOC in prossimità della menopausa e di ripeterla periodicamente, con cadenze determinate dal clinico, tipicamente ogni 18-24 mesi quando indicato. L’indagine interessa soprattutto il rachide lombare e il collo femorale: dati da queste sedi guidano le scelte terapeutiche. Una perdita di centimetri in altezza può essere un campanello d’allarme per schiacciamenti vertebrali e richiede una valutazione specialistica tempestiva.

Quando rivolgersi allo specialista

È opportuno consultare un medico se si presentano fattori di rischio come fumo, consumo eccessivo di alcol, uso prolungato di cortisonici o di farmaci tiroidei, sedentarietà, patologie neurologiche o una storia di disturbi alimentari. Anche la familiarità per fratture di femore o vertebrali aumenta l’attenzione clinica. Il consulto consente di mettere a punto un piano diagnostico personalizzato che comprenda esami ematici, valutazione del rischio di caduta e, se necessario, l’avvio immediato di misure di prevenzione primarie e secondarie.

Nutrizione e integrazione

Una dieta bilanciata è la base per sostenere la salute dell’osso: il calcio si trova in latte, yogurt, formaggi e nella frutta secca, mentre la vitamina D facilita l’assorbimento del calcio e regola il rimodellamento osseo. Poiché l’esposizione al sole non garantisce livelli ottimali durante tutto l’anno, in presenza di deficit documentato si ricorre a una integrazione con dosi di carico seguite da terapia di mantenimento stabilita dal medico. Il ruolo degli integratori deve essere valutato caso per caso e inserito in un piano complessivo che include anche l’attività fisica.

Proteine e altri nutrienti

Il mantenimento della massa muscolare è strettamente legato alla resistenza ossea: un adeguato apporto di proteine limita la sarcopenia e sostiene la capacità di prevenire le cadute. In alcune situazioni selezionate il medico può suggerire ulteriori supplementi o sostegni specifici come la calcitonina in formulazioni particolari, usata come complemento in ambiti selezionati e non come sostituto della terapia principale. L’approccio nutrizionale deve essere personalizzato in base all’età, alle comorbilità e alle abitudini alimentari.

Attività fisica, prevenzione delle cadute e terapie farmacologiche

Il movimento regolare è uno degli strumenti più efficaci per rinforzare le ossa e i muscoli: esercizi di carico, resistenza e equilibrio riducono il rischio di fratture migliorando la postura e la capacità di reazione in caso di caduta. Organizzazioni scientifiche propongono programmi strutturati — il professor Migliore cita iniziative come il programma Muoviti anche tu della SIOMMMS — che contengono esercizi modulati per chi ha già avuto una frattura e per chi vuole prevenire.

Farmaci a disposizione

Quando le misure di stile di vita non sono sufficienti, esistono farmaci efficaci per ridurre il riassorbimento osseo o per stimolare la formazione di nuovo osso: diversi di questi sono rimborsati dal SSN e la scelta dipende dal profilo del paziente e dalla gravità della malattia. L’obiettivo terapeutico è la personalizzazione: combinare e alternare trattamenti nel tempo può ottimizzare i risultati, minimizzare i rischi e adattarsi alle esigenze di ogni donna o uomo affetto da osteoporosi.

In conclusione, la lotta contro la fragilità scheletrica è possibile grazie a una strategia integrata che unisce prevenzione, diagnosi precoce e terapie mirate. Rivolgersi allo specialista ai primi segnali, adottare una dieta ricca di calcio e vitamina D, mantenere una regolare attività fisica e valutare con il medico l’eventuale terapia farmacologica sono passi concreti per ridurre il rischio di fratture e preservare a lungo la qualità della vita.