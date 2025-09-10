Prevenzione del suicidio: un impegno globale per salvare vite

Il 10 settembre segna la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, un evento annuale promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Associazione Internazionale per la Prevenzione del Suicidio (IASP). Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di vitale importanza, che ogni anno provoca un numero inaccettabile di morti in tutto il mondo, con circa 4.000 suicidi registrati in Italia. È fondamentale che l’informazione, il supporto a chi è a rischio e l’implementazione di programmi mirati siano al centro delle nostre azioni.

Il fenomeno suicidario: dati allarmanti

Ogni anno, circa 720.000 persone si tolgono la vita nel mondo, e sorprendentemente, il 73% di questi suicidi avviene in paesi a basso e medio reddito. In Italia, i 4.000 suicidi annuali rappresentano una vera e propria emergenza di salute pubblica. Secondo i dati di Telefono Amico Italia, nel 2024 sono state registrate oltre 110.000 richieste di aiuto, evidenziando un crescente bisogno di supporto e interventi preventivi. Le statistiche mostrano che il suicidio è la terza causa di morte nella fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni, un dato che deve far riflettere e agire.

La crescente incidenza di suicidi tra i giovani rappresenta una controtendenza rispetto agli anni ’50, quando il fenomeno era più comune tra le persone anziane. Questo cambiamento suggerisce che ci sono fattori complessi alla base di questo problema, come la pressione sociale, il bullismo e il disagio psicologico, che richiedono un’attenzione particolare. È essenziale ricordare che chi tenta il suicidio ha un alto rischio di reiterare tali tentativi, spesso con esiti fatali.

La stigmatizzazione e il ruolo della suicidologia

Il comportamento suicidario è stato a lungo stigmatizzato, e questo stigma resta uno dei principali ostacoli nella realizzazione di interventi efficaci per la prevenzione. La suicidologia, ovvero la disciplina dedicata allo studio scientifico del suicidio e delle sue prevenzioni, è fondamentale per comprendere le motivazioni e i segnali di allerta. Edwin Shneidman, pioniere in questo campo, ha sottolineato l’importanza di vedere il suicidio come un tentativo estremo di porre fine a un dolore insopportabile.

Le fonti di dolore psicologico, come vergogna, colpa e disperazione, derivano spesso da bisogni psicologici frustrati e negati. È cruciale che la società riconosca e affronti queste problematiche, creando spazi di ascolto e supporto per chi ne ha bisogno. L’OMS ha identificato il suicidio come un problema complesso, non riconducibile a una sola causa, ma piuttosto come il risultato di un’interazione di fattori biologici, psicologici e sociali.

Strategie di prevenzione e risorse disponibili

Attualmente, sono molte le risorse dedicate alla prevenzione del suicidio, che è un processo complesso e diversificato. L’OMS ha avviato un programma internazionale volto a ridurre e prevenire i comportamenti suicidari, pubblicando linee guida, come il documento LIVE – LIFE, per supportare i vari paesi nella realizzazione di strategie efficaci. Queste strategie si concentrano sull’identificazione precoce dei fattori di rischio e sulla gestione delle crisi suicidarie.

È fondamentale che educatori e operatori scolastici siano formati per riconoscere i segnali di allerta e promuovere un ambiente di supporto per i giovani. La guida per insegnanti e operatori scolastici rappresenta uno strumento prezioso per affrontare il rischio suicidario tra i giovani e per fornire le giuste informazioni e risorse. È necessario anche riflettere sulla questione del suicidio assistito, un tema controverso che merita un dibattito approfondito e sensibile.

Le evidenze scientifiche dimostrano che interventi psicosociali, come la consulenza, possono ridurre significativamente il rischio di recidiva nei soggetti che hanno già tentato il suicidio. È imperativo continuare a investire nella formazione di professionisti e nella creazione di reti di supporto per affrontare questa emergenza con serietà e determinazione.