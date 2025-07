Prevenzione delle infezioni sessuali: focus sull’estate

“`html

Con l’arrivo dell’estate, il tema della salute sessuale diventa particolarmente rilevante. Chi di noi non ha mai pensato a come la stagione estiva possa portare a incontri occasionali e viaggi? Situazioni che, purtroppo, possono aumentare il rischio di contrarre infezioni a trasmissione sessuale (IST), inclusi virus come l’HIV. Gli esperti sono chiari: la parola chiave è “prevenzione a 360 gradi”. È fondamentale che le persone, e in particolare i giovani, siano consapevoli delle misure preventive disponibili e si impegnino attivamente per proteggere la propria salute.

Rischi estivi e l’importanza della prevenzione

La dottoressa Valentina Mazzotta, referente dell’Ambulatorio di Counseling Test e Prevenzione per l’HIV e le IST presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, sottolinea come l’estate rappresenti un periodo di maggiore vulnerabilità. Ti sei mai chiesto perché? La combinazione di viaggi e incontri ravvicinati può esporre i giovani a un rischio maggiore di infezione. È cruciale, quindi, che chiunque abbia dubbi sulla propria salute sessuale si sottoponga a test regolari e utilizzi strumenti di prevenzione adeguati. Tra questi, i preservativi, la Profilassi pre-esposizione (PrEP) contro l’HIV e le vaccinazioni, come quella contro il papilloma virus, sono fondamentali per ridurre il rischio di contagio.

Negli ultimi anni, i dati ci raccontano una storia interessante: sebbene ci sia stata una generale diminuzione delle infezioni da HIV, l’ombra di un aumento si fa sentire, con 2.349 nuove diagnosi nel 2023 in Italia. Questo corrisponde a circa 4 nuovi casi ogni 100.000 residenti, un incremento rispetto ai circa 1.800 casi dell’anno precedente. La fascia di età più colpita è quella dei 30-40enni, evidenziando la necessità di campagne di sensibilizzazione mirate. Non è il momento di abbassare la guardia!

La PrEP: un’opzione di prevenzione efficace

La Profilassi pre-esposizione, o PrEP, è uno strumento di prevenzione innovativo che ha visto una crescita nell’utilizzo in Italia, anche se la sua diffusione è ancora limitata. Ti sei mai chiesto quanti la utilizzano? Attualmente, meno del 30% delle persone con comportamenti sessuali a rischio, inclusa la comunità LGBTQ+, utilizza la PrEP. Tuttavia, dal 2023 al 2024, si è registrato un incremento di circa 5.000 persone che hanno avuto accesso alla profilassi. Oggi, circa 12.000 persone in Italia assumono la PrEP in modo continuativo, con un aumento a 16.000 per chi ha fatto almeno una profilassi nel 2024.

La PrEP è raccomandata per chi conduce una vita sessuale attiva con partner occasionali o multipli. Può essere assunta quotidianamente o on-demand, il che significa che può essere assunta in prossimità di un rapporto a rischio. È importante che questa opzione preventiva sia ben conosciuta e compresa. In Gran Bretagna, l’implementazione della PrEP ha ridotto le nuove infezioni da HIV di oltre il 250%, un risultato che dimostra l’efficacia di questo approccio.

Il futuro della prevenzione in Italia

In Italia, la PrEP è stata introdotta nel 2017 e dal 2023 è disponibile in forma di pillola rimborsabile. Ti sei mai chiesto come funziona? Le farmacie ospedaliere possono prescrivere la PrEP tramite i centri di malattie infettive. Inoltre, esistono programmi pilota che offrono la PrEP iniettiva, una strategia innovativa che prevede somministrazioni ogni due mesi o anche ogni sei mesi. Questa forma di profilassi è particolarmente utile per coloro che hanno difficoltà a mantenere l’aderenza alla PrEP orale.

Con oltre 6.500 pazienti in cura, il Centro Spallanzani si conferma un punto di riferimento nazionale nella ricerca e nella cura dell’HIV e dell’AIDS. Gli studi condotti, come quello coordinato dalla dottoressa Mazzotta, hanno mostrato che la maggior parte degli utilizzatori di PrEP ha un’età media di 38 anni e proviene da un contesto educativo elevato. È essenziale continuare a monitorare e ottimizzare l’implementazione della PrEP in Italia, garantendo accesso e informazione a tutti coloro che possono beneficiarne. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno!

