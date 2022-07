Come scegliere un profumo da uomo: consigli utili

Come scegliere un profumo da uomo? Il profumo che indossiamo permette di rivelare molto sulla nostra personalità e sullo stile. Mediante il profumo è possibile trasmettere personalità e sensazioni in un momento preciso.

Quando si deve regalare un profumo da uomo è molto complesso scegliere quello giusto, ma in realtà è possibile comprendere il prodotto migliore scegliendo in base alla composizione del profumo, agli elementi come le note di testa, in base alla stagione e personalità della persona alla quale bisogna regalarlo.

Scegliere il profumo da uomo migliore prevede anche avere un’ampia scelta tra i prodotti in commercio oggigiorno. Ad esempio, è possibile scegliere profumazioni da uomo in varie formulazioni su siti di settore come ad esempio Griffi profumeria online, che ha un’ampia selezione di profumi, creme profumate e da bagno, ideale per tutti gli uomini.

Vediamo insieme come scegliere un profumo da uomo nel migliore dei modi!

Come scegliere un profumo da giorno o da sera

In linea generale i profumi possono essere scelti in qualunque momento della giornata. Ci sono però delle note olfattive e caratteristiche idonee per il giorno e altre per la sera. La differenza è l’avvolgenza e persistenza del profumo e la costruzione della piramide olfattiva.

Le note fresche e leggere come ad esempio eucalipto, lavanda, menta e agrumi sono perfette per il giorno. Ingredienti all’interno della piramide olfattiva come ambra, mirra, vaniglia, legno di sandalo, patchouli, tabacco sono più persistenti e permettono di rendere la fragranza ideale per il periodo serale, in quanto oltre a essere persistenti, sono anche note più calde e intense.

Una via di mezzo perfetta è rappresentata dalle note floreali che sono ideali sia durante il giorno sia durante le ore serali. Perfette per chi ama i profumi maschili intensi sono quelle gourmand come le note profumate al cacao, al caffè, al gianduia, al whiskey, al rum.

I profumi da scegliere in base alla persona e personalità

La scelta dei profumi comunque dev’essere fatta anche in base all’odore della pelle stessa dell’uomo, e deve armonizzarsi al meglio con essa. La fragranza prescelta, infatti, è in grado di valorizzare l’impronta olfattiva delle persone. Scegliere il profumo giusto è utile per comprendere lo stile e caratteristiche dell’uomo.

Quando si fa un regalo, nel caso non si sia in grado di stabilire la fragranza corretta in base alla pelle dell’uomo a cui lo si deve fornire, è possibile adottare anche un’altra strategia ossia l’opzione è quella di scegliere una fragranza che possa rivelarsi ideali alla personalità.

La scelta dev’essere dunque sulla base di immedesimazione ed empatia, oltre che la pazienza e l’istinto. Acquistare una fragranza ottimale che sprigioni delle note che valorizzino la personalità dell’uomo alla quale si sta pensando è un lavoro personale e attento.

Come scegliere un profumo a seconda delle stagioni

Come si sceglie un profumo in base alla stagione? Ci sono persone che indossano lo stesso profumo nel corso di tutto l’anno, se però devi scegliere una fragranza per un uomo che preferisce cambiarla in base alla stagione, allora è possibile sceglierne una idonea al periodo.Durante il periodo estivo le note calde evaporano più velocemente, per questo motivo è meglio evitare i profumi con note di testa intense e avvolgenti, che possono essere un po’ sprecati altrimenti. Infatti in estate, è meglio optare per note olfattive quali agrumi, frutti esotici, note olfattive fresche, erbe aromatiche come la menta e le note marine.

Sono ideali anche le colonie su chi cerca un aroma rinfrescante e volatile. Nel periodo invernale è meglio optare per aromi caldi e avvolgenti come il sandalo, il patchouli, la vaniglia. Le fragranze floreali invece si adattano al meglio sia al periodo invernale sia a quello autunnale.