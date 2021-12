La verga d’oro è una pianta erbacea molto utilizzata nella realizzazione di integratori naturali. Questo prodotto infatti vanta un gran numero di proprietà e di benefici per la salute dell’organismo e per questo motivo andrebbe sfruttato a pieno per ritrovare il benessere.

Verga d’oro contro i problemi all’apparato urinario

Questa pianta vanta prima di tutto benefici nei confronti dell’apparato urinario. Essa si utilizza per trattare la renella e per prevenire la formazione dei calcoli. Si può anche usare come coadiuvante nelle infezioni batteriche all’apparato urinario e persono come rimedio naturale per la cistite.

Inoltre, la verga d’oro si usa anche per combattere infezioni di Candida albicans e per alleviare problemi di vario genere.

In particolare, essa risulta davvero molto efficace anche per contrastare infiammazioni della gola e per contrastare le sotmatiti.

Verga d’oro: proprietà drenanti

La pianta vanta anche una buona azione diuretica e depurativa. La sua azione drenante è quindi davvero apprezzata e permette di ritrovare il benessere in varie circostanze. Proprio per questo motivo essa viene inserita nella formulazione di tisane drenanti.

La verga d’oro possiede anche molti altri benefici per la salute molti dei quali sono legati proprio alle sue proprietà drenanti.

Il suo impiego è in grado infatti di ridurre la pressione del sangue e per questo chi soffre di ipertensione dovrebbe sfruttarla. Anche questo beneficio è legato alla sua straordinaria azione drenante.

Verga d’oro per la salute di pelle e capelli

La verga d’oro è una pianta molto utile anche per migliorare la salute dei capelli e della pelle. Questo prodotto infatti si può utilizzare per ridurre gli arrossamenti della cute e del cuoio capelluto.

Questi benefici derivano dalle straordinarie proprietà lenitive e antisettiche della pianta che, grazie ad esse, risulta essere davvero ottima per rendere la cute e la chioma davvero belli da vedere.