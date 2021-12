L’olio di ginepro è un prodotto straordinario per la cura dei capelli. Questo infatti presenta proprietà davvero uniche che regalano benefici alla chioma evidenti già dopo pochi utilizzi. Impariamo quindi a sfruttare al meglio le caratteristiche dell’olio di ginepro in modo perfetto.

Olio di ginepro per capelli deboli

L’olio di ginepro è un prodotto molto utile in caso di capelli deboli e privi di tono. Il suo utilizzo regolare sulla chioma infatti conferisce vigore ai capelli rendendoli molto sani e belli da vedere.

A rendere l’olio di ginepro davvero utile sono le sue straordinarie proprietà toniche e stimolati che lo rendono un prodotto davvero incredibile per i capelli.

Olio di ginepro per ridurre la forfora dei capelli

Eseguire un massaggio al cuoio capelluto con olio di ginepro è un modo davvero utile per ridurre la forfora. Il massaggio stimola infatti la circolazione del cuoio capelluto andando a promuovere la salute di tutti i capelli.

Mescolate 10 gocce di olio essenziale di ginepro e 3 cucchiai di olio di jojoba. Una volta ottenuta una miscela ben mescolata, massaggiatela sul cuoio capelluto per ridurre la forfora. Lasciate agire per 30 minuti e successivamente procedete come sempre con lo shampoo.

Questo trattamento è molto utile anche per favorire la crescita dei capelli.

Olio di ginepro per capelli disidratati

L’olio di ginepro è un ottimo rimedio anche per contrastare i capelli disidratati. Utilizzare questo prodotto sulal chioma consente di rendere i capelli morbidi e idratati in profondità. In tal caso è bene realizzare un tonico da massaggiare sui capelli e sul cuoio capelluto prima del lavaggio.

Mescolate 10 gocce di ginepro, 8 gocce di rosmarino, 7 gocce di oli essenziali di cedro con 45 ml (3 cucchiai) di olio d’oliva per ottenere una miscela.

Usatela per massaggiare la chioma e poi avvolgete i capelli in un asciugamano. Lasciate riposare per due ore e poi lavate come sempre facendo lo shampoo.