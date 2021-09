Mandorle: un prodotto naturale contro le malattie del cuore

Le mandorle sono un alimento ricco di benefici per la salute di chi le consuma. Questa frutta secca risulta in particolare molto utile per migliorare la salute del cuore in modo del tutto naturale.

Mandorle per la salute del cuore

Le malattie cardiache sono uno dei maggiori problemi per le persone e di conseguenza è fondamentale cercare di prevenirle. Per riuscirci è essenziale curare l’alimentazione e prediligere quei cibi in grado di donare salute al cuore.

Le mandorle sono uno dei migliori rimedi naturali contro le malattie del cuore e per questo motivo suggeriamo di consumarle spesso. Chiaramente è bene non esagerare con la quantità in quanto si tratta di alimenti che ingrassano molto.

A dimostrare i benefici delle mandorle per il cuore sono numerosi studi internazionali che mostrano come questi frutti secchi sono in grado di regalare salute a chi li consuma come snack durante la giornata.

Mandorle per ridurre il colesterolo nel sangue

Gli studiosi hanno compreso che fare degli spuntini a base di mandorle permette di migliorare la funzione endoteliale, ossia un indicatore chiave per la salute vascolare.

Le mandorle sono poi capaci anche di ridurre la quantità di colesterolo cattivo (colesterolo LDL) senza andare ad abbassare invece il colesterolo buono (colesterolo HDL).

Andando a diminuire il colesterolo, le mandorle consentono alle arterie di avere meno problemi e di conseguenza queste tendono a dilatarsi in modo più facile andando a rispondere prontamente all’aumento del flusso del sangue.

Questo fattore è molto importante per la salute del cuore e quindi si comprende che le mandorle sono davvero uno snack sano per tutto l’apparato cardiovascolare.

Mandorle come snack per la salute del cuore

Secondo quanto è emerso da numerosi studi, consumare una manciata di mandorle come snack pomeridiano è un ottimo modo per mantenere il cuore in salute.

A lungo termine questo modo di mangiare permette di ridurre del 30% del rischio relativo ad eventi cardiovascolari.