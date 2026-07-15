Protezione solare in gravidanza: come scegliere i prodotti giusti e godersi il sole in sicurezza

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti per il corpo di una donna, e la pelle non fa eccezione. Con l’aumento dei livelli ormonali, la pelle diventa più sensibile ai raggi UV, rendendo la protezione solare un aspetto cruciale della cura della pelle durante questo periodo.

In questo articolo, esploreremo come i cambiamenti ormonali influenzano la pelle, quali sono i rischi di un’eccessiva esposizione al sole e come scegliere i prodotti più sicuri per proteggere te e il tuo bambino.

Come i cambiamenti ormonali influenzano la pelle

Durante la gravidanza, i livelli di estrogeni e progesterone aumentano significativamente, stimolando i melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina. Questo può portare a un’aumentata sensibilità ai raggi UV e alla comparsa di iperpigmentazione come il melasma noto anche come ‘maschera della gravidanza’.

Il melasma si manifesta con macchie scure e irregolari sul viso, soprattutto sulla fronte, sulle guance e sopra il labbro superiore. L’esposizione al sole può peggiorare queste macchie, rendendo la protezione solare ancora più importante.

Consigli per una protezione solare sicura

L’esposizione al sole, se gestita correttamente, può essere benefica durante la gravidanza. La luce solare aiuta nella sintesi della vitamina D essenziale per la salute di mamma e bambino, e può migliorare l’umore. Tuttavia, è fondamentale seguire alcune linee guida per garantire una protezione adeguata.

Evita di esporsi al sole durante le ore più calde, generalmente tra le 11:00 e le 16:00, e cerca di esporsi gradualmente. Mantieniti idratata, poiché la disidratazione e l’ipotensione sono rischi comuni durante la gravidanza. Indossa un cappello a tesa larga, occhiali da sole e cerca l’ombra quando possibile.

La scelta del giusto prodotto solare

Scegliere un prodotto solare adatto è fondamentale durante la gravidanza e l’allattamento. Alcuni filtri chimici, come l’ossibenzone e l’octinoxato sono stati associati a potenziali rischi di assorbimento sistemico e interruzione endocrina. Questi ingredienti sono addirittura vietati in alcune regioni per il loro impatto ambientale.

Opta per prodotti solari a spettro largo che offrono protezione sia contro i raggi UVA che UVB, e privi di questi ingredienti chimici. Cerca prodotti con filtri fotostabili e arricchiti con ingredienti lenitivi e idratanti, come l’aloe vera e la vitamina E.

Protezione solare durante l’allattamento

Anche durante l’allattamento, la pelle rimane sensibile e il rischio di melasma persiste. Continua a utilizzare una protezione solare efficace. Quando applichi il prodotto sulla zona del seno, assicurati di pulire accuratamente l’areola prima di allattare per evitare che il bambino ingerisca il prodotto.

Scegli prodotti con ingredienti naturali per garantire la massima sicurezza durante questo periodo delicato.

Protezione solare quotidiana

La protezione solare non è necessaria solo in spiaggia, ma anche durante le attività quotidiane. I raggi UV possono causare melasma anche durante una passeggiata in città o mentre si guida. Applica un prodotto solare a spettro largo con SPF 50+ sulle zone esposte, soprattutto sul viso, per mantenere la pelle sana durante la gravidanza e oltre.

Esporsi gradualmente, seguire orari sicuri, mantenersi idratate e utilizzare prodotti solari sicuri ed efficaci sono pratiche fondamentali per garantire il benessere di mamma e bambino.