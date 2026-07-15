Novità Inps 2026: requisiti aggiornati per pensioni e quattordicesima

L’Inps ha recentemente aggiornato le normative riguardanti la gestione delle pensioni e l’erogazione della quattordicesima per l’anno 2026. Questi cambiamenti riguardano sia gli enti erogatori che i beneficiari introducendo nuove procedure e criteri di accesso.

Le modifiche sono state comunicate attraverso specifici messaggi istituzionali, che dettagliano gli obblighi e le nuove soglie reddituali per accedere ai benefici. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato e quali sono le implicazioni per i cittadini.

Nuovi obblighi per gli enti erogatori

Con il messaggio n. 2354 del 14 luglio 2026, l’Inps ha riepilogato gli obblighi normativi per la trasmissione dei dati pensionistici al Casellario Centrale delle Pensioni. Gli enti erogatori di pensioni devono inviare i dati relativi ai trattamenti pensionistici annualmente, entro febbraio, e trimestralmente, entro il mese successivo a ogni trimestre.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione “Modulo Gestore” disponibile sul sito Inps. La mancata o tardiva trasmissione può causare errori nelle certificazioni fiscali e nei conguagli, oltre a costituire omissione di atti d’ufficio. L’Inps ha annunciato che promuoverà incontri con gli enti per garantire il rispetto uniforme degli adempimenti e fornire chiarimenti operativi.

Aggiornamento delle soglie reddituali per la quattordicesima

L’Inps ha definito le nuove fasce reddituali che regolano l’erogazione della quattordicesima per il 2026. Quest’anno il beneficio pieno sarà riconosciuto a chi presenta redditi personali fino a 15.908 euro, soglia che deriva dall’aggiornamento del trattamento minimo.

La quattordicesima verrà corrisposta a luglio ai pensionati che abbiano compiuto 64 anni e percepiscano un assegno mensile non superiore a 1.223 euro lordi. Il messaggio n. 2052/2026 chiarisce i nuovi limiti annuali da rispettare per ottenere la prestazione. Dal 2017, la somma aggiuntiva legata alla mensilità di luglio è riconosciuta ai pensionati con almeno 64 anni e redditi non superiori a due volte il trattamento minimo, con importi variabili tra 336 e 655 euro in base alla contribuzione.

Poiché il minimo 2026 è fissato a 611,85 euro mensili, il diritto spetta a chi non supera un reddito personale annuo di 15.908,10 euro. Il reddito considerato è esclusivamente quello del pensionato, senza alcun riferimento alla situazione del coniuge. Nel calcolo rientrano non solo le pensioni percepite, ma anche tutti gli altri redditi, fatta eccezione per i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il valore dell’abitazione principale, le somme di fine rapporto, gli arretrati e le pensioni di guerra.

Chi ha diritto alla quattordicesima

La quattordicesima è riconosciuta esclusivamente sulle pensioni dirette o indirette erogate dall’Inps, comprese quelle liquidate in cumulo con altri enti. Restano invece esclusi gli invalidi civili, i titolari di assegno sociale e coloro che percepiscono prestazioni di accompagnamento alla pensione come APE sociale, APE volontario, indennità per la cessazione dell’attività commerciale, assegni straordinari di solidarietà, isopensione e indennità del contratto di espansione. Non ne hanno diritto neppure i pensionati delle casse professionali.

Dal 1° luglio 2026, con l’ingresso della previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti nell’Inps, la somma aggiuntiva è riconosciuta anche ai pensionati INPGI, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione. Il pagamento avverrà automaticamente con la rata di luglio per tutte le gestioni dell’Istituto. Per chi compie 64 anni dopo il 31 luglio — o dopo il 1° luglio nelle gestioni pubbliche — oppure per chi è diventato pensionato nel corso dell’anno, l’erogazione slitterà a dicembre.

Il Rapporto annuale Inps: dati e prospettive

Il XXV Rapporto annuale Inps presentato a Roma il 9 luglio scorso, offre una panoramica dettagliata sul sistema previdenziale italiano. Il rapporto evidenzia un sistema solido grazie al record di 27,2 milioni di lavoratori assicurati, capaci di generare un gettito contributivo di 273 miliardi di euro. Tuttavia, l’età media dei pensionati continua a crescere, insieme al fenomeno dei “nonni lavoratori”.

L’occupazione continua a crescere: nel 2026 gli assicurati Inps raggiungono quota 27,2 milioni, con un incremento di circa 244 mila unità rispetto al 2026 e di 1,7 milioni rispetto al periodo pre-pandemico. I contributi sociali hanno raggiunto i 273 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più rispetto all’anno precedente. La crescita del gettito è stata sostenuta principalmente dall’espansione del lavoro dipendente e dall’aumento delle retribuzioni imponibili.

Il rapporto evidenzia anche una dinamica espansiva delle retribuzioni nel periodo successivo a quello pandemico. La retribuzione media annuale lorda dei lavoratori dipendenti è di 27.649 euro, in crescita del 14,5% rispetto al 2019 e del 3,6% rispetto all’ultimo anno. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche, il numero dei pensionati è stabile a 16,4 milioni, di cui il 96% percepisce una prestazione Inps.

Sono stati liquidati circa 1,5 milioni di nuovi trattamenti, in calo del 1,8% rispetto al 2026. Il calo ha interessato principalmente le pensioni anticipate e quelle ai superstiti, mentre sono invariate le pensioni di vecchiaia. Il rapporto sottolinea anche la crescita della componente assistenziale, in particolare l’indennità di accompagnamento, il cui stock è più che raddoppiato tra il 2002 e il 2026, da circa 1 milione a quasi 2,2 milioni di prestazioni.

L’età media alla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e anticipate dei lavoratori dipendenti è pari a 64,7 anni, in aumento rispetto ai 64,5 del 2026. Questo fenomeno è legato alla graduale transizione verso il sistema contributivo, che spinge i lavoratori a rimanere maggiormente al lavoro per aumentare l’assegno pensionistico. Contestualmente, emerge il fenomeno crescente dei pensionati che continuano a lavorare, a testimonianza di una relazione sempre più fluida tra attività lavorativa e pensionamento.