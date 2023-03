Prova costume: tutti i preparativi per l’estate

Le belle giornate di questi giorni e il sole che si affaccia sono sicuramente un invito per i weekend al mare. Per chi ha messo su qualche chilo nei mesi precedenti, bisogna pensare a come fare per arrivare in forma in vista della prova costume che preoccupa sempre. Nei prossimi paragrafi una serie di consigli e la dieta indicata per un fisico snello.

Prova costume: preparativi

Sebbene la prova costume e l’appuntamento con l’estate non sia ancora giunto, è bene prepararsi fin da ora. Il periodo della primavera è quello maggiormente indicato per questo appuntamento temuto e odiato da moltissime donne. Una sfida che spaventa per cui bisogna cercare di capire come arrivare a questo appuntamento nel modo giusto.

La cura del corpo è fondamentale, non solo per quanto riguarda l’alimentazione. Bisogna anche preparare il fisico che deve essere, non solo snello e tonico per questo giorno, ma anche la pelle necessita di cure specifiche e trattamenti efficaci come massaggi anticellulite oppure cerette total body per prepararlo a questo momento.

Il fisico va poi allenato con attività ed esercizi mirati. Chi non ha tempo di andare in palestra può approfittarne per trasformare la propria casa e adattarla con esercizi e pesi per allenarsi ed essere in forma. Per la prova costume è utile eseguire alcuni esercizi che permettano di bruciare le calorie in eccesso riuscendo così a smaltire i grassi.

Gli addominali, le flessioni, ma anche il salto della corda sono esercizi che possono aiutare a tonificare il fisico e snellirlo nei punti giusti. S può approfittare di questo periodo per apportare delle modifiche alla propria routine e stile di vita cercando di dormire almeno 8 ore e di idratarsi a sufficienza per garantire un ottimo benessere dell’organismo.

Prova costume: dieta

Quando si pensa alla prova costume, una delle prime cose che vengono in mente è sicuramente una dieta che sia sana e ben bilanciata. Con una alimentazione equilibrata è possibile cercare di avere un fisico tonico senza chili di troppo. Per poterlo fare, bisogna cambiare la propria alimentazione e menù da servire in tavola.

Seguire una dieta è importante per ritrovare la forma perduta, ma anche per perdere i chili in eccesso. Si può approfittare di alcuni prodotti come frutta e verdura di stagione che permettono di rendere, non solo il fisico, ma anche la pelle più bella. Gli alimenti come rucola, asparagi, ma anche fragole, insieme all’anguria, tipica del periodo estivo, aiutano a tornare in forma.

Consumare maggiori quantità di frutta e verdura per essere in forma in vista della prova costume permette di saziarsi nel modo giusto e di introdurre meno calorie nel corpo. In questo modo si evitano anche gli attacchi di fame che possono colpire durante la giornata. La frutta e la verdura dovrebbe essere inserita a ogni pasto a cominciare dalla colazione.

Gli stessi spuntini di metà mattina e pomeriggio dovrebbero essere a base di frutta e verdura da sgranocchiare. Si consiglia di consumarla sia fresca, ma anche sotto forma di smoothie, di centrifugati o di estratti di succhi anche per fare il pieno di vitamine e di energie. La spremuta di arancia da bere al mattino è l’ideale anche per reintegrare i liquidi che, con il caldo, vanno a perdersi.

Prova costume: integratore

