Niente è meglio di una doccia per rinfrescarsi, specialmente d’estate, quando le alte temperature ci portano a sudare di più. Ma quanto spesso dovremmo fare la doccia? E cosa accade alla nostra pelle se ci laviamo troppo, o troppo poco?

Quanto spesso dovresti fare la doccia? La frequenza consigliata

La frequenza con cui ci prendiamo cura della nostra igiene personale può dipendere da diversi fattori e può variare con abitudini e stili di vita. Se ad esempio siamo tra chi fa attività fisica oppure trascorre la giornata in un ambiente di lavoro particolarmente caldo, potrebbe essere necessario fare la doccia ogni giorno. Secondo l’Harvard Health Publishing, la divisione per l’editoria della Medical School dell’Università di Harvard, la doccia quotidiana è un’abitudine per circa due terzi degli americani, ma anche per oltre l’80% degli australiani. In Cina, d’altra parte, circa metà delle persone fa il bagno solo due volte alla settimana. Ma qual è la frequenza ideale?

Sebbene non esista una frequenza ideale, gli esperti suggeriscono che fare la doccia due o tre volte alla settimana vada bene per la maggior parte delle persone. Chiaramente, tale frequenza dovrebbe aumentare a seconda delle situazioni lavorative e della routine delle persone.

Tuttavia, ciò che è importante considerare è che la frequenza delle docce dovrebbe essere personalizzata in base a fattori come il clima e il livello di attività fisica svolta durante il giorno. In periodi di caldo estivo, quando si suda di più, la doccia quotidiana può essere necessaria per mantenerci freschi e puliti. D’altra parte, in periodi più freddi o inattivi, due o tre docce alla settimana potrebbero essere sufficienti.

Cosa succede se facciamo la doccia troppo spesso?

Fare la doccia troppo spesso può avere conseguenze per la nostra pelle. La nostra pelle ha uno strato protettivo chiamato film idrolipidico, una combinazione di acqua e grassi che mantiene il pH cutaneo acido e contribuisce a proteggere la pelle da agenti esterni. Facciamo la doccia troppo frequentemente o con acqua troppo calda, potremmo rimuovere e danneggiare questo strato protettivo, rendendo la pelle suscettibile a secchezza, prurito e irritazioni.

Inoltre, il microbioma cutaneo, una comunità di microrganismi che vivono sulla pelle e svolgono un ruolo importante nella protezione della pelle dagli agenti patogeni, può essere disturbato da una pulizia eccessiva. Questo potrebbe portare a uno squilibrio del microbioma e aumentare il rischio di infezioni cutanee e infiammazioni.

Lavarsi troppo poco: i rischi per la salute

Non fare abbastanza docce può anche comportare rischi per la salute. L’accumulo di sudore e sporco può portare a una proliferazione di germi patogeni sulla pelle, causando infezioni e malattie cutanee. Inoltre, l’accumulo di pelle morta può ostruire i pori, causando acne e irritazioni pruriginose.

Anche il cuoio capelluto può soffrire se non ci laviamo abbastanza. L’accumulo di sebo e pelle morta può causare forfora e rendere i capelli oleosi e sporchi. Inoltre, non lavarsi a sufficienza può esporre la pelle a infezioni da funghi, che possono svilupparsi tra le dita dei piedi e diffondersi ad altre aree del corpo.