Il rame è una sostanza ricca di benefici per la salute dell’organismo. Questo minerale è anche molto utile per migliorare l’aspetto della pelle. Scopriamo quali sono i principali benefici per la salute e vediamo come utilizzarle il rame nel migliore dei modi.

Rame per una pelle giovane e sana

Il rame è molto utile per stimolare la proliferazione dei fibroblasti dermici e sovraregola anche la produzione di collagene e di elastina.

La sostanza è in grado anche di inibire gli effetti ossidativi cellulari come danni alla membrana e perossidazione lipidica. La funzione antiossidante del rame, quindi, è davvvero utile per contrastare i radicali liberi in maniera efficace e naturale. Utilizzare prodotti cosmetici a base di rame è utile perché rende la cute sana e contrasta i principali responsabili dell’invecchiamento precoce del della pelle.

Questo minerale è davvero utile per stabilizzare le lesioni cutanee una volta che si sono formate. Tale beneficio dipende dalla capacità del rame di aumentare la reticolazione delle matrici di collagene ed elastina.

Rame per la pigmentazione della pelle

Questo minerale naturale è molto utile per la pigmentazione della pelle in quanto interviene in maniera diretta nella biosintesi della melatonina. Il rame infatti funge da cofattore della tirosinasi, un enzima essenziale proprio per riuscire a produrre la giusta quantità di melatonina.

Come sfruttare i benefici del rame per la pelle

Il rame offre benefici alla pelle semplicemente grazie alla sua assunzione regolare tramite la dieta oppure tramite integratori.

Esistono anche degli unguenti contenenti rame che liberano degli ioni di rame che sono assorbiti dalla pelle. Questo trattamento è utile per rendere la pelle priva di vene varicose e quindi più ella da vedere.

In commercio ci sono anche delle creme per il viso cosmetiche che contegono rame come ingrediente attivo.

Queste sono utili per migliorare l’aspetto della pelle e renderla sana.