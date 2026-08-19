Retreat wellness: dove andare per ritrovare equilibrio e vitalità

Oggi, le vacanze non sono più solo un momento di svago, ma un’opportunità per migliorare se stessi. I viaggi wellness stanno diventando sempre più popolari, offrendo esperienze su misura per chi cerca di ritrovare equilibrio e benessere. Questi viaggi non si limitano a offrire relax, ma mirano a trasformare le abitudini quotidiane e a migliorare la qualità della vita.

La società moderna è caratterizzata da ritmi frenetici e pressioni costanti. Molte persone cercano un modo per staccare dalla routine e ritrovare se stesse. I retreat wellness offrono un ambiente ideale per questo, combinando attività fisiche, pratiche di mindfulness e trattamenti olistici.

Engel Ayurpura: il ritiro ayurvedico per un sonno ristoratore

Nascosto tra le Dolomiti del Catinaccio e il Latemar l’Engel Ayurpura di Nova Levante è un’oasi di tranquillità dedicata al benessere del sonno. Questo boutique hotel ayurvedico, situato in un ex fienile del primo Novecento, offre un programma unico che combina medicina del sonno e tradizione olistica.

Il programma include una valutazione oggettiva del riposo da parte di una specialista in medicina del sonno e una diagnosi del polso secondo l’ayurveda. Gli ospiti possono godere di otto trattamenti del protocollo Rasayana Rejuvenation, sessioni di yoga al mattino, pratiche di rilassamento profondo e una cucina ayurvedica che riequilibra i dosha. La struttura dispone di una piscina a sfioro con acqua salina riscaldata a 34 °C e una sauna panoramica nel bosco.

Questo ritiro è ideale per chi soffre di insonnia o per chi desidera staccare dagli schermi e ritrovare un sonno ristoratore. Il prezzo per una settimana in suite classica con pensione completa è di 1.575 € a persona.

Palazzo di Varignana: il metodo per una longevità consapevole

Tra le colline a sud di Bologna, il Palazzo di Varignana offre un’esperienza unica di longevità. Questo immenso resort si estende su 650 ettari e comprende azienda agricola, vigneti, laghi e uliveti. La struttura è famosa per il suo labirinto e uno dei cento giardini più belli d’Italia.

Il Metodo Acquaviva ideato dalla dottoressa Annamaria Acquaviva, è il filo conduttore del resort. Questo metodo si basa su cinque pilastri: alimentazione, attività fisica, sonno, benessere mentale e integrazione. Gli ospiti possono partecipare a retreat personalizzati e godere di esperienze wellness come il “mindful lunch” e la cerimonia del tè.

Il Ginkgo Longevity Restaurant in collaborazione con lo chef Marco Leandri, offre piatti ispirati alla dieta mediterranea, studiati per favorire il benessere metabolico. Il prezzo del pacchetto “In-forma retreat” è di 1.955 € e include trattamenti salute e fitness, pernottamento per tre notti, consulenza e ingressi alla spa.

Vigilius Mountain Resort: il ritiro per rallentare e riconnettersi con la natura

Per chi cerca di rallentare e riconnettersi con la natura, il Vigilius Mountain Resort è la destinazione ideale. Situato a 1.500 metri sul Monte San Vigilio, sopra Lana (Bolzano), questo eco-hotel a 5 stelle offre un ambiente tranquillo e rigenerante.

Le attività proposte includono il forest bathing, escursioni panoramiche, yoga, meditazione e i “cinque tibetani”. Questi esercizi aiutano a sciogliere le tensioni accumulate e a ritrovare una sensazione di presenza. Il prezzo per una camera superior con colazione e attività della struttura parte da 3.423 €.

Questi sono solo alcuni esempi di come i viaggi wellness possono trasformare il modo di viaggiare, offrendo esperienze uniche per migliorare il benessere fisico e mentale.