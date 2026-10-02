Strava ha conquistato l’App Store Award come “Apple Watch App dell'anno”, consolidando la sua posizione tra le applicazioni di monitoraggio sportivo più diffuse. L'app, disponibile gratuitamente nella versione base e in una versione a pagamento con funzionalità avanzate, permette di raccogliere ogni tipo di attività fisica, dalla corsa al ciclismo, dallo yoga alle discipline più di nicchia, superando i 50 sport supportati.

Funzionalità di registrazione e allenamento

Registrazione attività e forza

Grazie a una interfaccia semplice, è possibile avviare la registrazione di corse, pedalate, escursioni o sessioni di allenamento di forza. Per gli appassionati di palestra, l'app visualizza automaticamente serie, ripetizioni, peso utilizzato e una mappa muscolare, consentendo di tracciare l'evoluzione della propria routine senza dover inserire manualmente i dati.

Scoperta e creazione di percorsi

Il modulo Percorsi analizza i dati de-identificati di milioni di utenti per suggerire i tracciati più popolari, dalle vie panoramiche ai sentieri di montagna più impegnativi. L'utente può poi personalizzare o creare un percorso ex novo, salvandolo per utilizzi futuri o condividerlo con la propria rete.

Community, sfide e sicurezza

Strava si distingue per la sua comunità globale milioni di atleti si sfidano in competizioni mensili, guadagnano badge digitali e si incoraggiano a vicenda con commenti e “kudos”. La funzione di condivisione della posizione in tempo reale aggiunge un livello di sicurezza durante gli allenamenti all'aperto, permettendo di far sapere a familiari o amici dove ci si trova.

Integrazioni, privacy e gestione dell'abbonamento

L'app è compatibile con migliaia di dispositivi – Apple Watch, Fitbit, Garmin e molti altri – e sfrutta HealthKit per importare dati biometrici come la frequenza cardiaca. Per quanto riguarda la privacy, Strava raccoglie dati di utilizzo, localizzazione e informazioni di contatto, ma offre controlli in-app per la verifica dell'età e la gestione dei contenuti generati dagli utenti.

Gli abbonamenti, acquistabili tramite l'Apple ID, partono da 6,99 € al mese o 69,99 € all'anno; esistono inoltre piani familiari e combinati con altri servizi. Il pagamento è automaticamente rinnovato, con possibilità di cancellazione almeno 24 ore prima della scadenza. La versione di prova gratuita, se interrotta, comporta la perdita del periodo residuo.

Requisiti tecnici, aggiornamenti e supporto

Strava richiede iOS 17.0 o versioni successive e watchOS 10.0 per l'Apple Watch, occupando circa 460 MB di spazio. L'app è disponibile in 22 lingue, dall'italiano al cinese, e ha una classificazione 13+. Recentemente sono stati introdotti nuovi adesivi per la condivisione rapida sui social, accessibili dal pulsante “Condividi” nella schermata dell'attività più recente. Per assistenza, l'utente può contattare il supporto di Strava Inc. (San Francisco, USA) via email o telefono.