Rhivolution: Innovazione e Supporto per le Persone che Vivono con l’HIV

In un contesto in cui il virus HIV continua a rappresentare una sfida significativa per la salute pubblica, ViiV Healthcare ha recentemente presentato Rhivolution, una piattaforma dedicata a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da questo virus. Inaugurata presso Casa GSK, l’iniziativa si propone di rendere accessibili terapie innovative e di ridurre lo stigma associato all’HIV, puntando su percorsi assistenziali strutturati a livello nazionale.

Rhivolution non si limita a fornire informazioni; è un ecosistema che collega risorse e competenze per affrontare le sfide legate all’HIV. Tra le sue offerte, spiccano i progetti HIVup.it e Rhivolution.it, entrambe piattaforme informative pensate per supportare non solo i pazienti, ma anche i professionisti della salute e il pubblico in generale.

Obiettivi e impatti di Rhivolution

La missione di ViiV Healthcare è chiara: migliorare l’accesso alle terapie e garantire che queste siano supportate da un’efficace rete di assistenza. Vincenzo Palermo, Presidente e Amministratore Delegato di ViiV Healthcare, ha sottolineato che l’HIV è una patologia ben conosciuta dal punto di vista clinico, ma che presenta ancora molte sfide sociali e terapeutiche da superare. Rhivolution rappresenta quindi un passo concreto verso la realizzazione di un modello sanitario più inclusivo e sostenibile.

Iniziative di prevenzione e supporto

Un aspetto fondamentale di Rhivolution è l’impegno nella prevenzione. ViiV Healthcare ha annunciato con entusiasmo i 13 progetti vincitori del bando 2025, selezionati per il loro potenziale impatto su aspetti cruciali come la prevenzione, l’aderenza alle terapie e l’inclusione sociale. Questi progetti dimostrano come la collaborazione tra comunità, ricerca e professionisti della salute possa generare risultati concreti e duraturi.

Innovazione nelle terapie HIV

Il progresso scientifico ha aperto nuove strade nel trattamento dell’HIV, in particolare attraverso lo sviluppo di terapie long-acting. Questi farmaci a lunga durata d’azione rappresentano una vera innovazione, poiché permettono ai pazienti di gestire la propria condizione in modo più efficace, riducendo la necessità di somministrazioni frequenti. Cristina Zocchetti, Direttore Medico di ViiV Healthcare, ha evidenziato l’importanza di superare la mera logica del controllo virologico, abbracciando una nuova ambizione: offrire terapie innovative a un numero sempre maggiore di persone.

Investimenti e sostenibilità

Il sostegno economico di ViiV Healthcare per la causa dell’HIV è significativo. Dalla sua fondazione nel 2009, l’azienda ha investito oltre 20 milioni di euro in donazioni, sponsorizzazioni e attività di volontariato, con particolare attenzione a migliorare i servizi sanitari regionali e a promuovere la prevenzione. Nel 2025, sono stati dedicati circa 2 milioni di euro a progetti focalizzati sulla riduzione dello stigma e sull’implementazione di cure di qualità.

Rhivolution si propone non solo come un’iniziativa per il trattamento dell’HIV, ma come un movimento per cambiare la percezione sociale e migliorare la vita delle persone che convivono con questa malattia. Con un approccio innovativo e collaborativo, ViiV Healthcare si impegna a raggiungere l’obiettivo ambizioso di zero nuove infezioni e a costruire un futuro in cui ogni individuo possa ricevere il supporto e le cure di cui ha bisogno.