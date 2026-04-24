Riconoscere la malaria: sintomi, trasmissione e misure di prevenzione

La malaria è una malattia infettiva causata da Plasmodium, un parassita trasmesso principalmente dalle zanzare Anopheles. Conoscere i segnali iniziali e le modalità di diffusione è fondamentale per intervenire tempestivamente: la diagnosi precoce può ridurre il rischio di complicanze gravi e salvare vite. In questo articolo spiegheremo in modo chiaro quali sono i sintomi più frequenti, come avviene la trasmissione e quali precauzioni adottare prima, durante e dopo un viaggio in aree dove la malattia è presente.

Molti non riconoscono subito i segnali della malaria perché i sintomi possono assomigliare a quelli di altre infezioni virali. Il periodo di incubazione varia a seconda della specie di Plasmodium e può influenzare la comparsa dei primi segni clinici. Se si è stati esposti in aree ad alto rischio è importante non sottovalutare febbre, brividi o malessere persistente: in questi casi la valutazione medica e i test diagnostici sono indispensabili per confermare o escludere l’infezione.

Come si riconoscono i sintomi

I sintomi più comuni della malaria includono febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari e affaticamento. In molti casi si osserva anche nausea, vomito e diarrea. La febbre può essere continua o presentarsi con cicli caratteristici; in medicina questo pattern viene descritto come febbre intermittente, utile per sospettare l’infezione in un contesto di esposizione. Nei casi non trattati la malattia può evolvere verso anemia e altri segni sistemici, perciò un quadro febbrile dopo un viaggio in una zona endemica richiede attenzione immediata.

Sintomi iniziali e decorso

All’esordio i sintomi possono essere vaghi e simili a quelli dell’influenza: febbricola, malessere generale e sudorazione. Se la malattia progredisce, possono comparire segni di malaria grave come confusione mentale, ittero, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. Questi quadri richiedono ricovero e trattamento urgente. La diagnosi si basa su esami ematici specifici, quali il test rapido per antigeni e l’esame microscopico del sangue, che permettono di identificare la specie di Plasmodium e guidare la scelta terapeutica.

Trasmissione e aree a rischio

La trasmissione della malaria avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles infette; meno frequentemente la malattia può essere trasmessa per via congenita, per trasfusioni di sangue o per uso di aghi non sterili. Le aree con maggiore circolazione sono alcune zone dell’Africa subsahariana, parti dell’Asia e dell’America latina. Identificare le aree a rischio prima di partire è fondamentale per pianificare le misure preventive più appropriate, come la profilassi antimalarica e l’adozione di comportamenti protettivi.

Chi è più esposto

Sono particolarmente vulnerabili alla malaria i bambini sotto i cinque anni, le donne in gravidanza e le persone senza immunità acquisita che viaggiano in aree endemiche. Anche chi svolge attività all’aperto durante le ore serali e notturne corre un rischio maggiore, così come chi soggiorna in alloggi privi di zanzariere o aria condizionata. Per questi gruppi è spesso raccomandata una profilassi farmacologica e l’adozione di misure fisiche e chimiche di protezione.

Cosa fare prima, durante e dopo il viaggio

Prima di partire è consigliabile consultare un centro di medicina dei viaggi per valutare la necessità di profilassi antimalarica e ricevere indicazioni su vaccini e comportamenti da seguire. Durante il soggiorno è essenziale usare repellenti e zanzariere, indossare abiti coprenti nelle ore serali e assumere eventuali farmaci preventivi come prescritto. Dopo il ritorno, se si manifesta febbre entro settimane o mesi, bisogna rivolgersi tempestivamente a un medico segnalando il viaggio: la valutazione diagnostica precoce e l’inizio della terapia antimalarica riducono il rischio di complicazioni.