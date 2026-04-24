Consenso di esperti: valutazione clinica e percorso terapeutico per Chiara Petrolini

Il caso di Chiara Petrolini, 22enne condannata a 24 anni per l’omicidio di uno dei neonati nati da due parti successivi e poi sepolti nel giardino di casa, ha acceso un dibattito non solo giudiziario ma anche clinico. Diversi psichiatri hanno posto l’accento sulla necessità di una valutazione psichiatrica approfondita e di un inserimento in un ambiente protetto per monitorare l’effetto che la presa di coscienza della sentenza può avere sulla sua salute mentale. In questo contesto, presa in carico indica l’attivazione coordinata di servizi sanitari, psicologici e penitenziari per intervenire tempestivamente.

Perché servono interventi clinici oltre la detenzione

Lo psichiatra consultato ha suggerito che la giovane non debba essere lasciata esclusivamente alla pena detentiva, ma inserita in un percorso che contempli anche un aspetto terapeutico. L’obiettivo è valutare eventuali disturbi psicopatologici, lavorare sulla consapevolezza delle azioni e ridurre la vulnerabilità emotiva. Un intervento rapido di presa in carico clinica permette di identificare sintomi emergenti, di mettere in atto trattamenti farmacologici o psicoterapeutici quando necessari e di costruire un progetto riabilitativo che prenda in considerazione l’età giovane della persona.

Modalità pratiche della presa in carico

Nella pratica, ciò significa organizzare valutazioni multidisciplinari che includano psichiatri, psicologi e operatori socio-sanitari per una diagnosi funzionale. È fondamentale che il percorso sia compatibile con il regime carcerario ma non si esaurisca in esso: periodi in strutture protette, colloqui clinici regolari e interventi psicoeducativi possono costituire strumenti di recupero. L’enfasi sul recupero non cancella la responsabilità penale, ma mira a ridurre il rischio di aggravamento clinico e a promuovere la riabilitazione sociale.

Comprendere il gesto: il concetto di neonaticidio

Gli esperti hanno distinto il reato commesso come neonaticidio, un fenomeno che si verifica nelle ore successive al parto, quando il corpo e la mente sono ancora soggetti a forti alterazioni neuroendocrine e psicofisiologiche. Neonaticidio è una definizione che si differenzia dall’infanticidio per la temporalità e per le circostanze biologiche in cui avviene il gesto. Tale distinzione è rilevante sia per la comprensione clinica sia per impostare interventi tempestivi mirati alla salute mentale.

La negazione della gravidanza e i suoi significati

Dietro gesti estremi come questo può esserci la negazione della gravidanza, che può essere parziale o totale. È importante sottolineare che la negazione non equivale automaticamente a una diagnosi psichiatrica evidente: può manifestarsi anche in persone apparentemente integrate socialmente e senza precedenti clinici. Per questo motivo le valutazioni devono essere accurate e differenziare tra fattori psicologici, relazionali e biologici che hanno condotto al comportamento.

Distinzione tra psichiatria clinica e forense

Una voce autorevole nel dibattito sottolinea la necessità di separare l’ambito terapeutico da quello giudiziario. Stabilire se una persona fosse incapace di intendere e volere al momento del fatto è una questione di natura legale; al medico spetta invece indagare le motivazioni e offrire supporto clinico. In un colloquio clinico l’approccio è esplorativo: si cerca di comprendere dinamiche emotive, meccanismi difensivi e bisogni non soddisfatti per costruire un piano di cura mirato.

Sviluppo emotivo e cognitivo nei giovani autori di reato

Nei reati commessi da persone giovani emerge spesso una discrepanza tra sviluppo cognitivo e sviluppo emotivo: molti giovani possono dimostrare capacità intellettive nella norma ma presentare deficit affettivi o incapacità di rilevare le esigenze altrui. Questo divario può portare a comportamenti centrati sui propri bisogni, a una scissione della percezione della realtà e all’incapacità di prevedere conseguenze. Interventi psicoterapeutici mirati ad accrescere la competenza emotiva sono quindi cruciali per ridurre il rischio di recidiva.

Conclusioni e raccomandazioni operative

Alla luce delle opinioni degli specialisti, la proposta concreta è di attivare al più presto una presa in carico multidisciplinare che coniughi l’aspetto punitivo con percorsi di cura e riabilitazione. Monitoraggi periodici, terapie mirate e supporto psicosociale possono favorire una maggiore consapevolezza della persona condannata e mitigare la vulnerabilità psicologica indotta dalla situazione processuale. In termini pratici, ciò richiede collaborazione tra sistema penitenziario e servizi di salute mentale e l’attenzione costante a non lasciare isolata la persona, pur mantenendo ferme le responsabilità giudiziarie.