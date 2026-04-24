Corso di yoga per caregiver a Ravenna: rilassamento e supporto

Parte a Ravenna un progetto mirato a sostenere chi si prende cura di una persona con problematiche neurocognitive: si tratta di un gruppo di yoga rivolto ai caregiver familiari, pensato per promuovere il benessere fisico e la gestione dello stress. L’iniziativa combina esercizi di respirazione, pratiche corporee semplici e momenti di condivisione per facilitare la consapevolezza emotiva e il recupero energetico. L’approccio è psicosociale e orientato al supporto, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per affrontare la quotidianità dell’assistenza.

Calendario, sede e modalità

Il percorso avrà inizio mercoledì 6 maggio ed è strutturato in un ciclo di otto incontri, che si svolgeranno tutti i mercoledì fino al 24 giugno dalle ore 18 alle ore 19. Le lezioni si terranno presso la Palestra del Comune di Ravenna (Via Landoni – angolo con via Maggiore), uno spazio accessibile e pensato per attività di gruppo. La cadenza settimanale permette di consolidare le pratiche proposte e di costruire progressivamente una routine di cura personale, importante per la resilienza emotiva dei partecipanti.

Struttura di ogni incontro

Ogni appuntamento combina elementi diversi: esercizi di respirazione guidata, sequenze dolci di yoga adatte a tutti i livelli e brevi momenti di riflessione condivisa. Le sessioni sono progettate per essere pratiche e replicabili a casa, così che i caregiver possano integrare le tecniche apprese nella loro giornata. L’enfasi è posta su semplicità e sostenibilità, per non gravare ulteriormente sul già complesso ruolo dell’assistente familiare.

Organizzazione e partner

L’iniziativa è promossa dal Centro Disturbi Cognitivi Demenza – distretto di Ravenna insieme al Comune di Ravenna, con la collaborazione delle associazioni territoriali: Associazione Alzheimer Ravenna ODV, A.L.I.Ce. Ravenna ODV Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale e Associazione Ravenna Parkinson ODV. Questo partenariato garantisce un approccio integrato, combinando competenze cliniche e la conoscenza diretta del tessuto associativo locale per rispondere in modo mirato ai bisogni dei caregiver.

Perché un progetto dedicato

Essere caregiver comporta spesso un carico emotivo e fisico elevato, che può sfociare in stress cronico o esaurimento. Un percorso di gruppo come questo offre non solo tecniche di rilassamento ma anche uno spazio di ascolto e condivisione: elementi fondamentali per sostenere la salute mentale. La proposta valorizza la prevenzione e il rafforzamento delle risorse personali, aiutando i partecipanti a restituire qualità al tempo dedicato all’assistenza.

Iscrizioni e contatti utili

Per informazioni e per iscriversi è possibile contattare il Centro Disturbi Cognitivi Demenza ai numeri 0544/286628 o 0544/286629, oppure scrivere a [email protected]. In alternativa si possono raggiungere le associazioni coinvolte: Associazione Alzheimer Ravenna ODV cell. 3270741786, A.L.I.Ce. Ravenna ODV cell. 3311304368 e Associazione Ravenna Parkinson ODV cell. 3337434981. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili e la partecipazione è pensata per essere inclusiva, senza necessità di esperienza pregressa nello yoga.

Informazioni pratiche

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare un materassino o una coperta per le pratiche a terra; l’intensità degli esercizi sarà modulata in base alle esigenze del gruppo. L’organizzazione provvederà a comunicare eventuali aggiornamenti logistici direttamente ai partecipanti registrati. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per sperimentare risorse pratiche di gestione dello stress in un contesto protetto e solidale.

Ultimo aggiornamento 24-04-2026 16:53. Per chiarimenti e conferme relative a date e orari, fare riferimento ai contatti ufficiali indicati sopra: le informazioni sono fornite dal Centro Disturbi Cognitivi Demenza – distretto di Ravenna e dai partner locali, promotori dell’iniziativa.