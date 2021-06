Le gambe gonfie sono un problema tutt’altro che raro e infatti ogni giorno sono davvero molte le persone che devono sopportare questa condizione. Per ritrovare il benessere si può però ricorrere ad alcuni rimedi naturali che risultano essere benefici.

Vediamo insieme quali sono i tre migliori da tenere in considerazione.

Tisane contro le gambe gonfie

In caso di gambe gonfie, uno dei migliori rimedi naturale consiste sicuramente nel preparare delle tisane drenanti. Per eliminare i liquidi in eccesso vi consigliamo di usare il tarassaco perchè è un’erba diuretica molto efficace. Il fieno greco e il timo sono utili poi per combattere la ritenzione idrica. La menta, il mirtillo, il finocchio e la centella asiatica sono consigliati per migliorare la circolazione del sangue.

Impacchi contro le gambe gonfie

Gli impacchi al tè verde sono molto utili per ridurre il gonfiore degli arti inferiori. Applicando questi impacchi alle gambe e alle caviglie infatti si riesce a ridurre in modo considerevole la pesantezza e il gonfiore degli stessi. Per realizzarlo è necessario semplicemente preparare un infuso con acqua e foglie di tè verde e poi usarlo per immergere delle garze di cotone da applicare sulle gambe gonfie.

Anche gli impacchi all’aceto sono molto utili per ridurre il gonfiore alle gambe e alle caviglie. In questo caso dovete diluire una parte di aceto in dieci parti di acqua e poi immergere dei teli di cotoni. Una volta che questi sono belli bagnati, avvolgeteli attorno alle caviglie senza stringere troppo.

Fitoterapia contro le gambe gonfie

Un altro suggerimento che vi diamo è quello di affidarvi alla fitoterapia, infatti ci sono molti rimedi adatti anche alle persone che soffrono di gambe gonfie.

In caso di pesantezza e di sensazione di pesantezza degli arti inferiori, è possibile utilizzare delle pomate o delle tinture madri.

Tra i prodotti più efficaci contro questo problema ci sono arnica, amamelide, rusco e ippocastano. Il loro impiego dovrebbe iniziare non appena inizia l’estate perchè proprio in questa stagione il rischio di soffrire di gonfiore alle gambe aumenta.